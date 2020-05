A través del Informe n° 032, la Contraloría General de la República informó sobre las presuntas irregularidades en la compra de equipos biomédicos, de aseo y limpieza que realizó la II Macro Región Lambayeque por 500 mil soles en el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

Según el ente de control, el comando policial habría incurrido en hechos que vulneran la norma, específicamente en la Contratación Directa n° 002-2020 para la adquisición de productos para el personal que a diario realiza control y prevención de la COVID- 19 en las diferentes localidades.

Cabe indicar que la Contraloría advirtió este problema en el proceso de selección, específicamente en lo que respecta a la compra de cinco mil unidades de gel antibacterial para manos por 400 mililitros a fin de distribuirse mil unidades a la Región Cajamarca, tres mil unidades a la Región Amazonas y dos mil unidades para la Región Lambayeque.

Empresa sin experiencia

En ese sentido, afirma que los responsables de las contrataciones de la Unidad Ejecutora n° 028 Dirtepol Chiclayo realizaron un estudio de mercado inconsistente en la compra de alcohol, pues solo cotizó con un proveedor que no tiene experiencia en ventas en lo que respecta a artículos biomédicos, como es el alcohol en gel.

Además la cantidad y las condiciones del producto cotizado no es concordante con o solicitado por las área usuarias. En tanto, en las bases administrativas no se estableció que el producto cuente con Registro Sanitario. Y por si fuera poco, en los documentos de compra no se estableció el porcentaje de alcohol del gel antibacterial, lo que no garantiza la desinfección del personal policial, cuya labor es de riesgo.

¿Producto falso?

Es preciso señalar que los responsables del procedimiento de selección eligieron al proveedor Inversiones CEAR S.A.C., el que no está constituido para la venta y distribución de alcohol en gel.

También la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Drogas e Insumos detectó que el gel antibacterial sería falso por lo que no es recomendable su uso. En ese sentido, la Contraloría solicitó al comandante general de la Policía, general PNP, Héctor Loaiza adoptar medidas administrativas y de ser necesario las acciones penales contra los que resulten responsables.