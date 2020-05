“Lo que pedimos es regresar en viajes humanitarios porque no somos turistas y nuestras familias no pueden pagar 400 dólares, o, en todo caso, pedimos el apoyo de las autoridades para que cubran una parte de ese costo y así podamos regresar con nuestras familias”, señaló a La República una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que se encuentran varada en México.

“En el Perú está mi madre, mi abuela y mi hermana menor. Mi mayor temor es que les pase algo y yo no pueda estar ahí para ayudarlas”, señaló un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que también se encuentra confinado en México, a la espera de un vuelo que lo devuelva con su familia.

Estudiantes

Solo en México y Brasil hay más de cien estudiantes peruanos de diversas universidades que se encuentran varados luego de cumplir con un ciclo académico en la modalidad de intercambio institucional. Muchos de ellos culminan su ciclo académico en junio y ya no cuenta con dinero para continuar con su estadía en esos países.

Según informaron a La República, ellos han intentado comunicarse con las autoridades universitarias para que los puedan ayudar con el gasto del viaje, pero solo han recibido la negativa y el argumento de que no cuentan con dinero.

San Marcos

En la misma línea, la Cancillería les informó que por ahora no tienen fondos para costear vuelos humanitarios y que tienen la opción de pagar un vuelo chárter que está costando entre 350 a 400 dólares (estudiantes en Brasil señalaron que en su caso les están cobrando 470 dólares), una cifra que no pueden pagar en las actuales circunstancias que viven sus familiares.

Estudiantes varados en México

La República conversó con un grupo de estudiantes que se encuentran varados en México. En dicho país hay alrededor de 92 estudiantes que desean volver al Perú, muchos de ellos provienen de Junín, Piura, Arequipa, Ica, Ayacucho y otras regiones del país.

Diana es una estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que llegó el 19 de enero a México para llevar un ciclo académico en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, todo dio un giro de 360 grados cuando inició el estado de emergencia por la llegada del nuevo coronavirus al país azteca.

“Cuando empezó la cuarentena, los padres de muchos de nosotros ya no pudieron enviar dinero. Por ejemplo, mi papá es trabajador independiente y tuvo que cerrar su negocio, ahora solo tiene sus ahorros para sostener a mi familia, por eso ya no puede enviar dinero como antes”, señaló.

Estudiantes

Según narró la estudiante, de parte de la UNMSM solo han recibido correos preguntando sobre su situación e indicándoles que seguirán insistiendo a la Cancillería para que puedan considerarlos como estudiantes en situación vulnerable y así puedan regresar, pero no han querido cubrir ningún gasto del viaje ni entregarles un apoyo económico.

Percy es estudiante de Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y también se encontraba en México por una estancia académica cuando empezó la cuarentena. Según narra, de parte de la UNI solo ha recibido un formulario para indicar su situación, pero ya pasó más de un mes y no se han vuelto a comunicar con él ni con ninguno de sus otros cinco compañeros que están en el mismo hotel de la Ciudad de México.

“Tengo entendido que el apoyo de alojamiento del consulado es hasta el 24 de mayo, luego no sabemos qué va a pasar. Si dejan de apoyarnos, yo estaría complicado porque mis padres han dejado de trabajar”, contó.

Estudiantes

Según manifiestan los estudiantes, la única comunicación de la Cancillería que les llegó es un correo en el que les informan que ya no cuentan con fondos para financiar los vuelos humanitarios y que por ahora solo tienen la opción de financiar su vuelo.

Pese al apoyo de alojamiento y alimentación que reciben del consulado peruano en México, las autoridades no hacen nada para atender su demanda de regresar al Perú y estar con sus familias. Además, su ciclo académico ya termina y no saben si el consulado seguirá apoyándolos con el alojamiento. No obtienen respuesta por parte de ninguna autoridad.

“El encierro nos está causando ansiedad e insomnio, eso sí lo estamos padeciendo todos aquí, sobre todo porque nos enteramos que las cosas están peor en Perú y nosotros no tenemos una fecha de regreso. Tampoco sabemos si cuando termine nuestro ciclo, el consulado nos va a seguir apoyando con el alojamiento”, indicó Diana.

Estudiantes varados en Brasil

Maylin es estudiante de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Marcos y viajó a Brasil para realizar un ciclo académico en la Universidad de Sao Paulo. Ella y otros estudiantes de diversas universidades se encuentran a la espera de un vuelo humanitario que los regrese al Perú. A diferencia del grupo de México, ellos no vienen recibiendo apoyo por parte de la embajada de Perú en Brasil. Sus vuelos comerciales han sido cancelados por el cierre de fronteras y no hay fecha de reapertura para los próximos meses.

“Yo estoy viviendo en el epicentro de la pandemia, ya que Sao Paulo cuenta con 41.451 casos confirmados en Brasil, con una tasa de mortalidad de 7.8%”, cuenta Maylin en medio de la preocupación por ser contagiada en una ciudad con un alto índice de infectados.

Estudiantes

Asimismo, Rubí, otra estudiante de la UNMSM, manifestó que hasta el momento no hay información certera sobre qué será de su situación, ya que la embajada solo se ha comunicado por correos para decir que por ahora no hay vuelos humanitarios.

“No hay apoyo por parte de la embajada. Solo nos dicen que estemos atentos a los correos. Además, nos dijeron que, en caso haya un vuelo humanitario, van a priorizar a las personas mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes. Eso pone a los estudiantes al final de la lista de prioridad”.

“Aquí en Brasil el costo de vida es muy alta; además, nosotros no hemos venido con becas y nos estamos cubriendo todo, ya sea alojamiento y alimentación. Nuestra prioridad es regresar cuanto antes. (...) Mis padres se han visto afectados económicamente por la cuarentena y mi madre tiene problemas del corazón, eso me mantiene en un estado de preocupación constante”, agregó.

Estudiantes

Por medio de un comunicado, la UNMSM informó que sigue en contacto con todos sus estudiantes que siguen en el extranjero y reconoció que actualmente los vuelos de repatriación están priorizando a los peruanos que se encuentran en condición vulnerable (tercera edad, enfermos, etc.). Hasta el cierre de la nota, la universidad no atendió nuestra solicitud de entrevista.

UNMSM

Mientras que, por parte de la UNI, Oscar Silva, jefe de la Oficina Central de Cooperación Internacional y Convenios, indicó a La República que la universidad tiene conocimiento de la situación de sus 6 estudiante que se encuentran en México. Además, indicó que están en constante comunicación con ellos y que seguirán presionando a la Cancillería para lograr su pronta repatriación, pero que la universidad no podrá destinar un monto para tal fin porque ahora han disminuido sus ingresos por recursos propios.

Cancillería espera repatriar 3.000 peruanos hasta fines de mayo

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha logrado la repatriación de alrededor de 15.000 peruanos que se encontraban en diversas partes del mundo, pese a ello, aún quedan en promedio unos 10.000 peruanos varados en el exterior, a la espera de que su país no los abandone en medio de la emergencia sanitaria.

Hace unos días, el canciller Gustavo Meza-Cuadra declaró que para fines de este mes se espera repatriar 3.000 peruanos varados en diferentes partes del mundo.

“Esperamos repatriar en las próximas semanas -hasta fin de mes- unos 3.000 compatriotas e ir reduciendo este número -todavía muy alto-. Esperamos que todos puedan retornar”, dijo el canciller al programa “Cara a Cara”. El día de ayer, en una entrevista para TV Perú, agregó que la mitad de esa población se encuentra en Arica.

También señaló que el Perú es uno de los países con más compatriotas a la espera de la repatriación y que ya quedan pocos vuelos humanitarios, así que han comenzado a evaluar otras alternativas como el cofinanciamiento con las aerolíneas.

La República se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para consultarle sobre las medidas que piensa tomar en relación con los estudiantes varados en el extranjero, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.