Elmer Huerta responde a columna de Aldo Mariátegui: “Tengo cuatro especialidades”

El doctor Elmer Huerta se pronunció tras la publicación de la columna de Aldo Mariátegui, quien tituló su texto asegurando que él no era epidemiólogo y criticando sus opiniones sobre el nuevo coronavirus.

En diálogo con RPP, el profesional de la salud recalcó sus cuatro especialidades, entre las que destaca Salud Pública en Epidemiología.

“Quiero decirle al señor Mariátegui y a todos que tengo el gusto de tener cuatro especialidades. La primera es medicina interna, que me permite hablar de las enfermedades de los adultos; la segunda es oncología médica, que me permite hablar del cáncer; la tercera es prevención y control del cáncer, que me permite hablar de la salud pública del cáncer; y la cuarta, que es la que yo más quiero, maestría en salud pública en epidemiología, lo que me permite hablar de este tipo de temas", mencionó el especialista muy fastidiado.

Cabe mencionar que en la columna escrita por el periodista peruano menciona algunas afirmaciones, calificando al profesional de la salud.

“No es un oráculo infalible para tanto cargoso endiosamiento mediático. (...) Un médico debería pontificar solo sobre su especialidad”, se lee en el extenso texto.

¿Quién es Elmer Huerta?

Elmer Huerta es médico cirujano, quien se especializó en medicina interna, epidemiología y oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú. Es además el fundador y director del Preventorio del Cáncer en el Instituto de Cáncer del MedStar Washington Hospital Center, en Washington D.C.

En Perú cuenta con dos programas de televisión (RPP y América TV), en donde brinda consejos de salud.