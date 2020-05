“El Inpe no tiene plan de acción para enfrentar el coronavirus en el penal de Chiclayo”, sentenció el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, quien exigió a la Gerencia Regional de Salud intervenir a fin que se ejecute el protocolo de bioseguridad para evitar el contagio masivo de la enfermedad en el centro penitenciario.

Si bien la Defensoría del Pueblo hace algunos días remitió un documento al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión a fin que se realice un estudio epidemiológico en el reclusorio, Hidalgo lamentó que la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo haya detectado problemas graveS.

“El hacinamiento y la falta de atención por la COVID- 19 empeoró la problemática en el penal. Existe más de una evidencia que el Inpe no tiene un plan estratégico para evitar la propagación del virus”, expresó.

Expuestos al contagio

Indicó que las autoridades penitenciarias no actúan en procura del bienestar de los casi cinco mil reos, pues señaló que la población vulnerable no está aislada. “Se deben tomar acciones para evitar que los contagios aumenten. Es por eso que la Gerencia Regional de Salud debe actuar y no dilatar el tiempo. Los reos no tienen mascarillas, no se respeta el distanciamiento social y no se practican pruebas rápidas”, expresó.

Medidas

Líneas seguidas, Hidalgo enfatizó que la autoridad regional tiene tres días de plazo para informar sobre las medidas que se adoptarán en el penal de Chiclayo. “Los internos cometieron un delito, pero tienen derechos que los amparan”, anotó.