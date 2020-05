Por: Jesica León

Hay héroes civiles que, en medio del aislamiento, hacen grandes esfuerzos por continuar el sistema educativo a pesar de las limitaciones.

Es el caso de un grupo de niños de primaria de la región Apurímac que, con la ayuda de sus padres, suben a una montaña todos los días para captar la señal de una radio local que les permite recibir los contenidos educativos de ‘Aprendo en casa’.

Por varios kilómetros, los escolares de 2° 3° y 4° de primaria caminan y arriesgan su vida al cruzar cataratas y caminos empinados para llegar a la cima. Y es que en su comunidad de Hualayoq, del distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, no llegan las ondas de la radio.

Muchas veces, los padres deben dejar sus labores en el campo para acompañar a sus hijos hacia la montaña; sin embargo, otros no tienen tiempo y prefieren no enviar a sus hijos.

“Queremos una antena para recibir la señal y ya no estar subiendo todos los días”, exclama la señora Beatriz, presidenta de Apafa y madre de uno de los escolares.

Los padres de familia entre sollozos expresaron que no quieren que sus hijos se queden sin educación y pierdan el año por la falta de señal. “No queremos que ellos sean igual que nosotros, sino que tengan un futuro mejor”, dicen.

“Yo quiero aprender y seguir estudiando”, expresó una de las niñas en su lengua materna, quechua. Al igual que sus compañeros lleva lápiz y cuaderno. Materiales que son sus herramientas de trabajo en medio de las dificultades por el Covid-19.

En diálogo con La República, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, señaló que se va a ampliar la capacidad de la antena de esta comunidad y que precisamente un equipo técnico de la Dirección de Transportes y Comunicación de Apurímac viajará a la zona y está coordinando con el alcalde de Maras.

Además indicó que se enviarán más de 1.000 tablets que tienen programas educativos a la UGEL de Cotabambas para las zonas donde no llega la radio, televisión e internet.

Las tablets son recargables con energía eléctrica o con paneles solares. “Hay sectores donde no llega la radio y televisión, para ello, hemos firmado contrato con Bitel y Gilat para tener banda ancha en 400 instituciones educativas, 234 centros de salud, ellos han donado cerca de 11 mil tablets”, indicó la autoridad regional.

Profesor va casa por casa

Los profesores son otros héroes civiles que están dándolo todo para llegar a cada uno de sus estudiantes. Es el caso de Guillermo David Morales Valencia(27), profesor licenciado en Educación Secundaria de Matemática, Computación e Informática de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Debido a la pandemia que atraviesa el país, cerraron los colegios a nivel nacional, el joven profesor de 27 años tiene alrededor de 250 alumnos pertenecientes a la I. E. La Victoria de Ayacucho, y al darse cuenta de que sus alumnos no comprendían en su totalidad las clases de ‘Aprendo en casa’, que brinda el Estado a través de su canal nacional, se dio la tarea de ir casa por casa para enseñar y absolver sus dudas, llevando con él una pizarra, tres plumones y un libro.

“Los alumnos me llamaban por celular y aunque les explicaba alrededor de una hora, no entendían del todo y consideré que no era lo más adecuado, así que conversé con los padres para que me den su autorización de ir a visitarlos, siguiendo los protocolos de seguridad convenientes. Esta decisión de ir a sus casas fue personal, no institucional. No hay mayor satisfacción que, al culminar la clase, el alumno me agradezca con una sonrisa. Los padres también se portan bien conmigo, regalándome frutas”, dijo Morales.

Guillermo Morales sueña con un Perú libre de desigualdad. Su esfuerzo en Ayacucho no es en vano.

Minedu entregará tablets

El Ministerio de Educación afirmó que más del 90% de los estudiantes del país ha tenido contacto con ‘Aprendo en casa’, y que se sigue trabajando para mejorar la calidad de los contenidos y el nivel de avance logrado en la cobertura de sus tres modalidades: internet, radio y televisión.

Se espera que dentro de un mes y medio el Minedu entregue tablets a miles de escolares de escasos recursos y de zonas rurales, para ello, se están afinando sus contenidos pedagógicos, con el fin de que se cierre la brecha digital y los estudiantes puedan acceder a contenidos de calidad.

