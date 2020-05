El doctor Elmer Huerta reveló que a pesar de que el virus SARS-CoV-2 ha cambiado en su proceso de extensión por el mundo, estas modificaciones no representan una mutación profunda.

“Ya se han hecho alrededor de 20.000 estudios del genoma del virus, que es toda la característica de sus ácidos nucleicos y de la estructura que tiene la cápsula. Hasta ahora lo que se sabe es que la parte central del virus, lo que es el corazón, que es contra lo que se hacen las vacunas, no ha cambiado”, mencionó a América TV.

Descartó que exista un virus netamente peruano, sin embargo, reveló que existen “linajes” que sirven para detectar el recorrido del virus.

“Lo que ha cambiado un poco es lo que podría llamarse la huella digital del virus, la cual cambia de acuerdo a su movilización. (...) No es de que haya un virus peruano, norteamericano, pero lo que sí significa es que en su proceso de extensión en un territorio, el virus cambia un poco, pero no profundamente. Se forma linajes y eso sirve para seguir la pista al virus”, manifestó.

No obstante, Huerta aseguró que este cambio no representa un obstáculo en la investigación para detectar la vacuna contra la enfermedad. Asimismo, reveló que el virus que invadió territorio peruano procedió de Estados Unidos y no de China como se tenía pensado.

“No hay mutaciones grandes que impidan que tengamos una sola vacuna cuando esto sea posible”, anotó.