César Caro

Ricardo un veterano amigo, me dice medio en sorna, medio en critica: “¿qué ganas escribiendo sobre temas económicos y más aun proponiendo medidas que van a caer en saco roto? Pocos o nadie te lee y si lo hacen, sonríen y vuelven a sus tareas habituales. Este país no tiene arreglo, tanto por los intereses de los grupos políticos y empresariales, como por la ignorancia o falta de información de la mayor parte de votantes e incluso de sus gobernantes, muchos de los cuales, saben muy bien cómo manipular a la opinión pública y cómo montar o administrar una maquinaria electoral, pero poco o nada sobre las mesetas, picos y valles de la economía, la cultura o la salud de un pueblo que por la falta de previsión hoy sufre las consecuencia de la pandemia. Al pueblo en su gran mayoría, en forma individual solo le interesa tener los recursos para subsistir en el día al día, en tanto que a los “líderes” políticos y empresariales los guía el afán de incrementar sus ganancias”.

“A ver dime: ¿conoces alguna concesión en la cual se haya hecho una adenda en favor del Perú? ¿conoces algún contrato minero que fije plazos, limites o participación en las utilidades netas por parte de alguna entidad pública en la actividad empresarial, la cual sea dicho de paso, permite que en cierta forma cada compañía esté por encima de las leyes y normas del país, hasta que se agoten los recursos que explotan, etcétera?”

Es cierto: aquí se han concesionado, --regalado digo mejor--, aparte de las minas y las irrigaciones, los puertos y los aeropuertos. En el caso de la mayoría de los países del mundo, los puertos son de propiedad estatal e inclusive municipal como, por ejemplo, Róterdam que es el puerto más grande de Europa, el cual pertenece en el 70% a la ciudad o el de Los Ángeles, en EE.UU. que es un fideicomiso de la Alcaldía. Aquí se han privatizado y se siguen privatizando, a tal punto que en poder del estado tan solo quedan Iquitos e Ilo. Estoy seguro, que más adelante cuando se revisen dichos contratos saldrán a flote muchos entuertos.

Y en cuanto que los mismos son irrevisables y que están protegidos por los TLC y otros instrumentos legales, tan solo te digo, --como tu lo has señalado en varias ocasiones--, que los mismos no tienen carácter sagrado o de dogma, caso contrario y dicho sea como ejemplo, aun seguiríamos siendo colonia de España, existiría la esclavitud, no se hubiese establecido la jornada laboral de ocho horas y las mujeres no votarían.

Sin embargo, el actual status político y económico está resquebrajado. La pandemia y la tecnología están obligando a repensar el mundo. Así, Crédit Suisse plantea: o reparto de riqueza hoy o colapso de imprevisibles consecuencias mañana, en tanto que organismos como la Cepal advierten que la crisis puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y desafección democrática, en tanto no se construya una lógica de protección colectiva e igualdad, con respuestas solidarias en los costos y el financiamiento, lo que requiere nuevos pactos fiscales.