Arequipa: Pescadores artesanales retoman sus labores incumpliendo medidas sanitarias [VIDEO]

Arequipa. Este lunes, un grupo de pescadores artesanales en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, desempolvaron las redes y volvieron a pescar en el mar, pero con pocos implementos de bioseguridad.

En un video publicado en la página DRC Noticias, de Facebook, se aprecia a unos 7 pescadores en una balsa retornado a la orilla con barriles de pescado. De ellos, solo 4 tienen mascarillas, pero ninguno respeta el distanciamiento social sugerido para evitar el contagio de coronavirus.

“Eso es lo que no se quiere, pero la gente irresponsable sigue sin tapabocas. Los de la lancha trabajaban, no se tapan la boca, no se cuidan, ellos no creen en nadie”, se le escucha decir molesto al ciudadano que grabó el video.

En los comentarios algunos usuarios defendieron a los pescadores señalando que la mayoría de ellos no tienen dinero para comer, a 71 días de iniciado el Estado de Emergencia por el coronavirus.

Como se recuerda, la pesca industrial se encuentra dentro de la primera fase de la reactivación de la economía del país. Sin embargo, no está considerada la pesca artesanal.