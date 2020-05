Tacna: Busca a mascota extraviada y ofrece como recompensa hospedaje gratis y juegos infantiles

El 20 de mayo, una ciudadana en Tacna perdió a su mascota, un perrito de nombre Valentino. Madeleyne Valdez recurrió a las redes sociales para que la ayuden a encontrar al can.

Todos estos días, ella ha venido publicando fotografías de su mascota para que la apoyen a ubicarlo. Sin embargo, aún no ha rendido frutos, pues no hay noticias del can.

En la búsqueda de su perro de raza poodle, la ciudadana ha considerado ofrecer una singular recompensa a quien encuentre a Valentino. Se trata de hospedaje en un departamento amoblado en pleno centro de Tacna, durante dos noches.

También ofrece dar por tres días juegos infantiles como casita, tobogán, sube y baja personal y una minimontaña rusa. Para que las personas participen, ha pedido compartir la publicación que ha realizado en su cuenta de Facebook y etiquetar a 6 personas. El sorteo lo realizará el día viernes 29 de mayo.

El can se perdió en la urbanización Santa Ana de Tacna y luego habría sido visto por la calle Arica con dirección a la avenida Bolognesi. Si alguien tiene un dato sobre el paradero de su mascota, puede contactarse al 980497198.