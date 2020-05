Los maestros ‘invisibles’.

Profesora Elida Izaguirre Lucano, dirigente de Base en San Juan de Lurigancho de la FENATEPERÚ.

La educación virtual que hoy experimentamos ha expuesto la invisibilidad del esfuerzo y el sacrificio de miles de maestros. Muchos hemos tenido que incrementar el gasto familiar por la compra de megas, ser autodidactas y aumentar las horas de trabajo. Buscamos la forma de procesar y enviar las actividades a los padres de familia en diversos formatos ya que muchos no tienen internet. Hay maestros desempleados sin medios de subsistencia económica y docentes de colegios particulares que no recibirán sueldos completos o que están a punto de perder sus trabajos si los padres de familia no pagan las pensiones. La educación requiere una mirada integral y un cambio con la participación de los maestros.

Educación a distancia, cuestión de autonomía

José Emanuel Astete Pascual, estudiante de Innova Schools, SMP1.

Debido a la pandemia, la educación se ha reinventado. Definitivamente las máquinas no podrán igualar la sensación de reunirse en una clase compartiendo, aprendiendo, debatiendo, riendo y soñando como lo aprendíamos en la escuela. Las clases en línea me han hecho sentir agobiado, pero, al mismo tiempo, sé que es un proceso de adaptación, el cual me permite consolidar competencias, entre las que quiero destacar: la autonomía en la organización e involucramiento con mis propios aprendizajes. Sé que en este desafío no me encuentro solo, tengo a mi familia y a mis maestros, quienes son la guía para ayudarme a alcanzar mi misión de vida: contribuir con el futuro de mi sociedad.