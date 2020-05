Puno: Pobladores no quieren en Juliaca al equipo de fútbol contaminado con coronavirus

Jorge Jiménez

Hasta ahora las causas no están definidas. Sin embargo, el contagio se produjo en un restaurante donde almorzaban juntos a diario o en el mercado donde se abastecían con productos de primera necesidad. Los once jugadores y el entrenador del Credicoop San Román de Juliaca no presentaban síntomas hasta que les aplicaron las pruebas rápidas. Todos tenían el virus del covid-19.

De los 12 portadores el director técnico Juan Carlos Bazalar fue el único que se pronunció en sus redes sociales. Bazalar es vulnerable por su condición de paciente oncológico, ha superado un cáncer al estómago. A él están dirigidas todas las miradas de preocupación y las oraciones.

“…En estos momentos estamos aislados y listos para empezar los 14 días como indica el protocolo. Lleno de fe y esperanza me toca salir adelante y estoy seguro que así será. Con la bendición de Dios, ¡Sí se puede!”, posteó.

A sus 52 años estaba en Juliaca desde enero apostando por el ascenso al fútbol profesional con el Credicoop San Román, equipo que en los últimos años fue protagonista de la Copa Perú, que no se jugaría este año por la pandemia.

Como futbolista ganó títulos con Alianza Lima, Universitario y con Cienciano del Cusco. En el año 2000 vistió la camiseta del FBC Melgar pero sin mucho éxito.

La detección del contagio de los deportistas y técnico se produjo durante el control sanitario para descarte de covid-19 a los pasajeros de un vuelo humanitario que llevaría de retorno a 66 personas a Lima. La evaluación fue realizada en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, por personal de Epidemiología del hospital Carlos Monge Medrano.

Hoy, en un céntrico hotel de Juliaca están en cuarentena estricta y resguardados por efectivos de la Policía Nacional y el Ejército ya que muchas personas han llegado hasta ahí para protestar porque se les evitó viajar a Lima. Hay un temor infundado porque los infectados propaguen más el Coronavirus en la ciudad.v