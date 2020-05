En diciembre inician obras de ampliación del Metropolitano

Un proyecto que durante tres gestiones ediles no ha visto la luz. Ayer, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que por fin en diciembre próximo iniciarán las obras de ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo.

Esto se dará luego de que el Ejecutivo aprobara el préstamo de 93 millones de dólares del Banco Mundial para el financiamiento del proyecto, según el Decreto Supremo 114-2020.

Muñoz, de acuerdo a los plazos previstos, señaló que en junio se debe firmar el contrato de financiamiento entre el Estado peruano y el Banco Mundial y en julio se estaría dando la convocatoria para elegir a la empresa que ejecute el proyecto.

“Hacia septiembre, el Banco Mundial tendría que dar una calificación de estas ofertas y en octubre se daría el cierre financiero y firma del contrato de obra. Habría que tomar algunos arreglos socioambientales en la zona, comenzando por algunas expropiaciones, y para junio del 2022 ya estaríamos nosotros (municipio) en la etapa de preoperación (del Metropolitano hasta Carabayllo)”, explicó.

Según Muñoz, habrá 17 nuevas estaciones entre las estaciones Naranjal y Chimpu Ocllo, con lo que se beneficiará a otros 80 mil pasajeros.

No obstante, se debe indicar que hasta hoy el Metropolitano no puede ser transferido a la nueva Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao. La jefa de esa institución, María Jara, aseveró que no se logra ello porque tres operadores del sistema no quieren firmar una cláusula anticorrupción.

“Una vez culminada esta parte, Protransporte debe remitir los proyectos de adenda al MEF para su no objeción y se complete la transferencia”.

La clave

En preoperación. Hasta hoy no empieza a correr la concesión del Metropolitano debido a que el municipio de Lima no cumple con la ampliación de la ruta troncal.

