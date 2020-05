Carlos Silva, el culturista que se unió a la batalla para recuperar pacientes en la pandemia

View this post on Instagram

Hola Familia fit Bueno les comento que mañana cumplo 1 semana de trabajar en el Hospital, en estos días he rotado en 2 áreas ayer me toco emergencia y hoy hospitalización. Ayer en el área de emergencia tuve una experiencia un poco dura por la realidad que se está viviendo, cuando llegue todo bien conocí a los licenciados a cargo y a mis compañeros, me enseñaron como es el proceso de manipulación y distribución de alimentos según las diferentes patologías, dietas para diabéticos, dietas blandas, dietas hiposodicas, etc. al momento de repartir las comidas con mi compañero nos cambiamos para protegernos del covid y otras enfermedades usando el protocolo indicado, guantes, pantalón, chaqueta encima un mandilon, mascarilla N95 otra mascarilla encima porseacaso, lentes, cofia, tapa zapatos. Cuando toco ir al área a entregar los alimentos me choco un poco ver a las personas mal obviamente enfermas, algunas apenas respiraban, otras dormidas, había de todo y ese ambiente es bien cargado, pero lo más triste fue al momento de regresar, por la puerta de emergencia entra un joven con su abuelo que estaba en silla de ruedas gritando ayuda por favor mi abuelo, el joven le abría la boca desesperado para que su abuelo respire o algo, pero 😔 no podía hacer nada más fueron atenderlo y ya había muerto, le decía joven alejé puede tener covid su abuelo y a él no le importo lo abrazo, lloró, la verdad fue muy triste me dio mucha pena y fue demasiado fuerte 😭 me trate de poner en los zapatos del joven y me imagino la desesperación. :/ espero que Dios lo tenga en su gloria ❤😔y le de fuerzas y salud a su familia. Hoy me tocó Hospitalización, atender a pacientes con TBC, SIDA Y COVID, mismo protocolo, entregar sus comidas, etc. No es fácil estar ahí, como dicen jamás lo entenderás hasta que lo vivas, lo único que puedo decir es que estoy agradecido a Dios porque de verdad de solo estar en el hospital y ver a tanta gente enferma y mal da para pensar uno que esta en su casa cómodamente comiendo, respirando, sonriendo y muchas veces nos quejamos porque no tenemos ropa nueva, porque no tengo el último celular, date cuenta tienes salud que es lo más importante da gracias a DIOS ❤