Solicitan ayuda para anciano que subsiste al confinamiento en estado de abandono

Sin techo, sin alimento y sin ser reconocido por el Estado como una persona vulnerable, así es como debe subsistir al confinamiento social obligatorio el señor Jorge Manuel Pereyra, un cajamarquino de 77 años que se dedicaba al reciclaje para poder tener que comer al final del día.

Hace algún tiempo perdió su vivienda por problemas legales, desde entonces vive en un cuartito improvisado cerca a los rieles del tren en el Cercado de Lima. Sus condiciones son bastante precarias, pero está acostumbrado al trabajo, es por eso que necesita ayuda mientras pasa la cuarentena.

Él no cuenta con una cocina, ni servicios básicos. Tampoco ha accedido al bono otorgado por el Gobierno. Actualmente sobrevive gracias a la solidaridad de sus vecinos y a una amiga, quien a diario le alcanza alimentos. Esto no es suficiente, ya que sus condiciones de salud no son favorables.

Según cuenta la mujer que suele asistirlo, Jorge ha perdido la visión del ojo derecho, y en consecuencia, debe forzar la vista izquierda para hacer su labores. Él aún lee su vieja biblia, quizá para no perder la fe y continuar a pesar del dilema que atraviesa.

Personas vulnerables

Si ayudar está en tus manos, puedes hacerlo de las siguiente maneras. Se encuentra en la av. Enrique Meiggs, en paralela con la av. Argentina en el Cercado de Lima. Necesita recursos para su alimentación, mejorar las condiciones del lugar en el que pernocta, hacerse un chequeo oftalmológico y general. Es una persona vulnerable por su entorno y edad.

Si no puedes acercarte, pero tienes intenciones de colaborar, puedes depositar a la cuenta de Interbank N° 898-3173011131, Código CCI N° 003-898-013173011131-40 que está al nombre de Jorge Manuel Pereyra Cercado, con DNI 09039942.