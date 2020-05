Mercado de Frutas podría cerrar otra vez si no cumple medidas

Los mercados Modelo y Mayorista de Frutas reabrieron sus puertas al público, luego de haber estado cerrados por casi una semana. No obstante, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, no descartó volver a cerrar este último en caso de que no se cumplan las medidas de bioseguridad exigidas. La municipalidad del distrito indicó que lo mismo aplica para el Mercado Modelo.

El burgomaestre señaló que ellos ayudarán con el control por un tiempo, pero “al final va a ser responsabilidad de los comerciantes que esto siga funcionando como corresponde, si no se viene la clausura”.

Según conoció La República, la dirigencia del Mercado Mayorista se ha comprometido a realizar una limpieza general cada domingo a partir de las 2:00 p.m., que es cuando hay menos público.

Asimismo, se supo que habrá un equipo de fiscalización que estará pendiente de que se cumplan todas las medidas hasta que estas se conviertan en un “hábito”. La municipalidad resaltó la importancia del Mercado Mayorista, debido a que abastece a Lima. “Normalmente ellos están acostumbrados a manejar 200 toneladas (de productos) a diario”, indicaron.

Primer día de reapertura

En su primer día de reapertura, el Mercado Mayorista inició la atención del público en su horario habitual. Cada comerciante tuvo que presentar su certificado negativo para coronavirus, que es un requisito para ingresar, además de su DNI.

Se debe recordar que ahora el límite de aforo permitido es de 1.500 personas, lo que equivale a un 30%. Antes era alrededor de 4.500.

El caso del Mercado Modelo es distinto, pues si bien contaba con la autorización de la municipalidad para abrir en su horario regular, la reapertura fue al mediodía por decisión propia de los comerciantes, quienes habrían preferido darle ciertos "acabados" a las paredes.

Otros mercados

Por otro lado, el Mercado Mayorista de Santa Anita continuará con su cierre focalizado, que se lleva a cabo de manera progresiva. Actualmente, de los 12 pabellones que hay en el centro de abastos, solo operan 10, pues dos de ellos (A y B) han sido cerrados hasta el día lunes. Entre las medidas que se deben realizar en esos espacios están la fumigación y desinfección.

Mientras tanto, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, aseguró que el mercado de Caquetá reiniciará su atención al público el lunes 25. Ayer en la mañana estuvo presente para inspeccionar los trabajos en el lugar. El burgomaestre comentó que la reapertura se realizará en un entorno de seguridad y orden.

Voceros del Ministerio de la Producción informaron que el mismo lunes serían reabiertos los mercados Ramón Castilla, conocido como Mercado Central, y San Felipe, en Surquillo, tras comprobar que tienen un avance de más del 90% en la implementación de medidas de bioseguridad. Este último mercado lleva casi tres semanas clausurado, después de que 261 de las 631 personas testeadas arrojaran positivo para coronavirus.

Medidas

Obligatorio. Entre las medidas implantadas en el Mercado de Frutas están: distanciamiento obligatorio, ingresos y salidas diferenciadas, pasillos señalizados, baños y lavaderos operativos, trabajadores con mascarillas, gorras y guantes. A esto se suma el aforo que se ha reducido al 30%, y la seguridad en el local.