Ayacucho: maestro visita a cada uno de sus alumnos para dictarles clases

Guillermo David Morales Valencia (27) decidió visitar la casa de cada uno de sus estudiantes después de que percibió que ellos no comprendían totalmente el contenido del programa ‘Aprendo en Casa’.

Antes de que se disponga la emergencia nacional para frenar el coronavirus, el licenciado en educación secundaria enseñaba a cerca de 250 alumnos del colegio La Victoria de Ayacucho.

PUEDES VER 93 especialistas en salud denuncian que posgrado de UNMSM les cobra casi S/4.000 para que estudien

Foto: Milagros Ñaña.

Ellos lo llamaron durante el primer mes que llevaban las clases virtuales, y por radio y televisión, pues tenían dudas sobre lo enseñado.

Para ayudarlos, a Guillermo se le ocurrió acercarse a sus viviendas con una pizarra, tres plumones y un libro. Pidió permiso a sus padres para dictar de forma personalizada y respetando los protocolos de seguridad.

“Los alumnos me llamaban por celular y aunque les explicaba alrededor de una hora no entendían del todo y consideraba que no era lo mas adecuado, así que conversé con los padres para que me den su autorización de ir a visitarlos siguiendo con los protocolos de seguridad adecuados. Esta decisión de ir a sus casas fue personal, no institucional. No hay mayor satisfacción que al culminar la clase el alumno me agradezca con una sonrisa. Los padres también se portan bien conmigo regalándome frutas”, contó.

El maestro se licenció Educación secundaria de matemática, computación e informática en la Universidad Nacional de Huancavelica. También estudió una maestría en investigación y docencia superior.