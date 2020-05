Por: Angela Valdivia y Luis Villanueva

Esta mañana, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, señaló que el Mercado de Caquetá reabrirá este lunes 25. El lugar dejó de atender el 30 de abril, luego de que se realizaron 842 pruebas de coronavirus, de las cuales 163 resultaron positivas.

‘‘Estamos inspeccionando los avances significativos de lo que hemos denominado el conglomerado del nuevo Caquetá, que ya el lunes va a reabrir sus puertas para la atención del público en un entorno de seguridad y orden’’, señaló el alcalde.

Chávez Chiong señaló que los puestos del mercado ya tienen el visto bueno por parte de la municipalidad y que el lunes el 30% de establecimientos comenzarán a atender de manera formal. El burgomaestre también explicó a La República que todos los accesos se han peatonalizado para permitir que transiten las personas y estibadores.

Asimismo, se han determinado los puntos de ingreso y salida, además de paraderos de mototaxis formales ‘‘a fin de tener una oferta de transporte para las personas que vienen a consumir’’. Julio Chávez agregó que el aforo permitido será menor también. ‘‘El aforo normal es de más de 8.000 personas. En esta primera etapa de reapertura habrá un aforo de 30% de capacidad. Es decir, solamente se va a permitir el ingreso de 2.400 personas al interior’’, especificó.

Desde el lunes en adelante también se ha establecido que la descarga de productos solo se lleve a cabo a partir de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana. ‘‘Vamos a restringir la presencia de camiones que estén fuera de esa franja’’, aseveró.

Por último, la autoridad edil comentó que han remitido un oficio al presidente Martín Vizcarra en el que solicitan que, a pesar de que se levante la cuarentena, se mantenga el toque de queda de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana en el distrito. ‘‘A efectos de poder cautelar los niveles de seguridad que tenemos acá, pero además restringir ciertas actividades nocturnas, que son clandestinas’’, sentenció.

Comerciantes afectados

Según Jonatan Ríos, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción, hasta la fecha se han cerrado temporalmente 16 mercados de Lima y Callao. En la lista se encuentran el Mercado Mayorista y Modelo de Frutas, que ya han sido reabiertos; el mercado 3 de Enero, entre otros.

Esta medida ha generado que miles de comerciantes detengan sus actividades y sean afectados de distintas maneras.

Pedro Luis Orellana, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, señala que ellos no se encuentran en desacuerdo con el cierre; no obstante, agrega que el tiempo es excesivo. Asimismo, indica que a los cerca de 350 comerciantes de los pabellones A y B, con excepción de los que resultaron infectados, se les avisó que podrán vender sus productos por algunas zonas del mercado en donde aún no se han hecho construcciones, lo que generaría desorden. ‘‘Prácticamente es en la calle, sin techo, sin nada. Allí habrá mucha aglomeración’’, asevera en diálogo con La República.

Orellana manifiesta que ‘‘se está jugando con la vida de todos’’. Él también añade que los agricultores se han visto afectados, pues hay incertidumbre y ellos no saben si continuar con sus cosechas o no. ‘‘No tenemos directivas claras. Debe haber articulación y coordinación en todo nivel. Se nos debe tener en cuenta a nosotros, que somos los actores principales’’, sostiene.

Ricardo Ramos, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú (FENATM) y presidente de la Asociación de Mercados de San Juan de Miraflores, comenta que en el mercado Ciudad de Dios alrededor de mil comerciantes se han visto afectados con el cierre parcial. Él señala que menos del 30% de personas continúan laborando en los mercados, que son aquellas que ofrecen productos de primera necesidad.

Él también expresa estar de acuerdo con los cierres temporales. ‘‘Nadie puede estar en contra. Es lógico en estos momentos. Lo malo es que no se ha analizado al comienzo todo eso’’, indica. Ramos señala que desde que el mes de marzo han solicitado pasar por pruebas, pero que nadie les hizo caso. ‘‘El protocolo está saliendo después de más de 50 días. No estaba preparado el Gobierno ni las entidades del Estado’’, agrega. Al igual que Orellana, asegura que no se les ha incluido al momento de discutir las medidas que se llevarían a cabo.

‘‘La idiosincrasia del comerciante del mercado es otra a la del comerciante informal. No se ha tomado en cuenta a los actores, como los comerciantes, dirigentes, y federaciones distritales y nacionales’’, precisa. Ramos asegura que cuentan con distintas recomendaciones y que oírlos ayudaría a que los comerciantes se sientan representados.