Minem pide a Osinergmin revisar facturación de tarifa eléctrica de marzo y abril

Liubomir Fernández

Puno

El Ministerio de Energía y Minas (Minen), escuchó el reclamo de los puneños con relación a los montos excesivos en las facturas de los consumos de luz de marzo y abril. Aunque los dirigentes no quedaron convencidos con la posición del Minem

Varios usuarios denunciaron que lo facturado por Electro Puno no se ajusta a la realidad. La empresa que provee el servicio de energía eléctrica en la región, fijó este monto según estimados de acuerdo a consumos de los últimos seis meses.

Ese método reemplazó el trabajo de campo de recoger información de los medidores (prohibido por la cuarentena)

Los usuarios plantearon anular los recibos de ambos meses porque los montos exigidos a pagar superan el sueldo mínimo en la mayoría de casos.

A través de un comunicado el Minem solicita la intervención del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para que verifiquen el proceso de facturación.

Se informó además que en coordinación con el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), se viene implementando el proceso de selección para la designación de los miembros de los directorios de las empresas eléctricas del Estado. En lista también está el directorio de Electro Puno.

Finalmente se informó que el Gobierno ha autorizado el aumento de la tarifa de energía eléctrica.

Desacuerdo

El pronunciamiento no cayó bien a dirigentes de diversas organizaciones. El presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno, Amador Núñez Mamani, dijo que la cartera presidida por la ministra Susana Vilca, debió ser más tajante.

“La ministra es puneña… Por poco y no nos dice que vayamos hacer nuestros reclamos a Osinergmin. Lo que el pueblo necesita en estos momentos es la anulación de las dos meses y condonación primero porque no es un costo real y segundo porque durante esta emergencia la ciudadanía no ha producido dinero”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Puno, (CUBUP) presidente a Percy Mayta Quispe, señaló que todo apunta a que no serán escuchados. “No cabe duda ya nos vamos a organizar para una paralización. No se pronuncian por el tema de fondo cual es la nulidad de ambos recibos”, sostuvo.

El congresista Orlando Arapa, indicó que el gobierno tiene que ser más claro con relación al reclamo de Puno.

Precisó que el panorama se repite en varias regiones del país. “Se tiene que adoptar medidas concretas. Se deben tomar cartas en el asunto cuando antes porque se podría desatar un nuevo conflicto social”, dijo.

La Unión de Comunidades Aimaras se pronunció apoyando cualquier acción contra Electro Puno.❖

Piden se conforme mesa técnica para analizar el tema

irigentes de diversos gremios se reunieron con el gobernador Agustín Luque. Le pidieron que defina posición sobre el conflicto con Electro Puno. En respuesta Luque, dijo que era necesario instalar una mesa técnica para tratar el problema hidroenergético dentro de la región y poder hacer alcance de alternativas que beneficien a la población.

“Como gobierno regional ya hemos elevado ante el Ministerio de Energía y Mina, esta exigencia de la exoneración del pago de energía eléctrica de los meses marzo, abril y mayo, en vista que la población no estuvo laborando por la declaratoria de Emergencia a nivel nacional. Asimismo, la inmediata renuencia del gerente de Electro Puno, estamos a la espera de la respuesta de dicho Ministerio” dijo la autoridad regional.