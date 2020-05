Minsa causa confusión al recomendar Ivermectina para la COVID-19, afirma el doctor Huerta

El doctor Elmer Huerta, conocido por sus intervenciones públicas durante la actual crisis sanitaria, se pronunció sobre algunas medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Salud (Minsa) para enfrentar el avance del coronavirus. La mañana de este viernes, el especialista criticó que se haya recomendado la Ivermectina como medicamento para tratar la enfermedad.

De acuerdo a los alcances que brindó el médico, en la actualidad no existen evidencias que ubiquen a dicha medicina en la lista de fármacos eficientes para la recuperación de pacientes de COVID-19. Por ello, aseguró, el Minsa estaría creando una zozobra innecesaria en la ciudadanía difundiendo este tipo de información.

“Estoy sorprendido porque no hay evidencia científica de que esto sea recomendable para la gente. Yo quisiera saber cuál es la evidencia científica seria, o cuáles son los estudios serios para que el Minsa haya recomendado, por ejemplo, Ivermectina”, afirmó en América Noticias.

Asimismo, Elmer Huerta enfatizó que dichas pruebas no existen y retó al Minsa a publicar las evidencias, explicando que, para garantizar la eficiencia del medicamento, primero debería hacerse un ensayo aplicándolo a unas 1.000 personas, algo que hasta la fecha no ha sucedido.

“No existen [evidencias acerca del fármaco]. ¿Por qué han recomendado esto? No lo sé, pero fíjate lo que están creando, están creando zozobra en la gente y expectativa de que si no tengo la Ivermectina me voy a morir, me voy a complicar. Eso no está bien”, acotó el médico.