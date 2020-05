Tarifas en clínicas son un martillazo para la economía de pacientes con COVID-19

Por: Diego Quispe, Johann Klug y Joel Robles

Por estos días ningún centro de salud, público o privado, es garantía de salir airoso en la lucha contra la Covid-19.

El domingo 10 de mayo, Lucila Fernández Serna, a sus 84 años, falleció en la clínica Jesús del Norte, de Los Olivos, a causa de coronavirus. Su nieta Karla Guillermo Espinoza afirma que su deceso fue producto de una presunta negligencia médica.

Esta clínica –acusa la nieta– recibió S/ 33 mil para internar a Fernández Serna en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y aplicarle una dosis de tocilizumab. Pero, asegura, nunca cumplieron con el servicio.

Desde el 27 de abril, su abuela presentó síntomas: tos, fiebre y malestar de cuerpo. En vista de que el hospital Negreiros, el más cercano del seguro social, había colapsado, optó por llevarla a este centro médico privado.

Allí, los médicos, en principio, recomendaron atenderla con urgencia en UCI. El pago exigido para eso fue de S/ 58 mil. Guillermo Espinoza solo pudo recolectar S/ 27 mil. El centro privado aceptó el monto. “La iban a enviar a la habitación 302. Nos dijeron que nadie iba a poder venir, que el doctor de cabecera nos avisaría porque ella estaría en aislamiento. Por la desesperación, aceptamos”, refiere.

El médico a cargo –rememora– fue Paul Ruiz Mujica, quien indicó que era necesario, además de hospitalizarla, inyectar tocilizumab a la paciente. El problema era la tarifa: costaba S/ 6.500. Su familia realizó una colecta y pagó. Solo quedaba esperar mejoría.

Pero los días posteriores no hubo novedades. Entonces, contactó al galeno para consultarle si la medicina había tenido efecto. Este respondió que aún no le inyectaban la ampolla, pues la clínica recién tendría stock desde el lunes 11. “¿Entonces para qué nos cobraron?”, protestó.

Producto de la desconfianza, se acercó a la clínica el 8 de mayo. Buscó la habitación de su abuela y descubrió que no estaba en UCI. “Los doctores me dijeron que no necesitaba un ventilador porque solo se saturaba al toser y que debíamos esperar que le apliquen la medicina”, recuerda.

Sin la conexión a un ventilador mecánico ni las dosis de fármacos recetados, el panorama era desalentador. Pese a ello, el médico a cargo, hasta el sábado 9, continuó asegurando que el tratamiento iba por buen camino.

El desenlace, al final, lo desmintió: a las 10:16 de la mañana siguiente, Fernández Serna yacía muerta.

El último lunes, los representantes de la clínica resolvieron devolver el monto cobrado. Pero eso no basta. El reembolso –considera Karla Guillermo– significa que reconocen su error. Señala que dejó constancia del incidente en el libro de reclamaciones de esta clínica. Una vez que culmine la emergencia, su familia procederá legalmente.

Este diario buscó la versión del centro médico, pero al cierre de esta nota no brindaron explicaciones.

Tarifas elevadas

Durante esta emergencia sanitaria, pagar para ser atendido en una clínica y encontrar una cama UCI o ser hospitalizado es un martillazo al bolsillo para quienes escapan y desconfían de un sistema de salud público colapsado.

El domingo 16, la Unidad de Respuesta Periodística Inmediata (URPI) de La República se acercó a las principales clínicas de Lima a consultar sus tarifas por internar a una persona con coronavirus. Y esto descubrieron: el costo de atención en UCI para un infectado por Covid-19 es de S/ 150 mil en la Clínica Internacional, S/ 80 mil en la clínica Ricardo Palma, S/ 71.150 en la clínica Maison de Santé y S/ 20 mil en la Clínica Delgado.

Tales precios, cabe precisar, son aparte de los pagos por consulta, pruebas de descarte –sea rápida o molecular– y recetas médicas.

De los establecimientos sondeados, solo en la Clínica Internacional había camas UCI. Los demás están colapsados. Tendría que perecer o darse de alta un contagiado para que una plaza se encuentre disponible.

Los seguros médicos privados tampoco garantizan a una persona la cobertura del 100% en caso le toque luchar contra este virus chino, según el fundador de la Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC), Jaime Delgado.

Un asesor comercial de Mapfre Seguros, por ejemplo, informó que en el plan Trébol Salud, la cobertura para enfermedades epidémicas es de S/ 50 mil por persona. Lo demás corre por cuenta del paciente. En ese caso, si eres mayor de 40 años, la prima anual por este programa es de S/ 3.764.

El excongresista Delgado explicó que, debido a la emergencia, la atención en UCI por coronavirus puede costar S/ 10 mil por día. Bajo esa premisa, calculó que un asegurado en este programa solo sería atendido gratis hasta el quinto día, en caso sea internado. “¿Y después qué haces? Si te atiendes por Covid-19, puedes llegar a gastar hasta S/ 200 mil”, indicó.

Ojo Público alertó, el martes 5, que Mapfre aumentó su tarifa de seguros para enfermedades epidémicas en 20% para los nuevos clientes. En esta aseguradora, los planes de bajo rango no cubren casos de coronavirus.

Similar dilema sucede con Rímac Seguros. Este diario consultó a esta empresa aseguradora cuánto es el deducible a pagar de una persona contagiada. “Las pólizas y planes de salud tienen como deducible el costo de un día de hospitalización o en algunos casos, cero para el asegurado. Además, se aplica el coaseguro, en la mayor parte de la red de clínicas afiliadas es entre el 10% y 15% del gasto”, respondió.

El presidente de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Alejandro Langberg, manifestó que las aseguradoras están pagando más por la atención de Covid-19 en las clínicas. “En ese sentido, no es algo excesivo (los cobros). Si alguien cree que es exorbitante, lo puede denunciar en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Nosotros cobramos los precios que están establecidos porque hay incremento en los costos de insumos y se está pagando más por el recurso humano. Entonces, hay una seria de aumentos, pero no es algo extraordinario”, alegó.

El titular de Susalud, Manuel Acosta, por su parte, adelantó esta semana que están al pendiente de realizar intervenciones por cobros exorbitantes.

Alarmantes vacíos

El 7 de mayo, ACP comunicó que a pesar de lo que ordena el Decreto Legislativo 1466, sobre el intercambio prestacional de servicios de salud, las clínicas “están recibiendo pacientes que acuden directamente a nuestros establecimientos sin haber sido derivados por algún financiador público”.

“Estas atenciones, en muchos casos, han sido asumidas a costo de las clínicas, en tanto se logre formalizar algún acuerdo con el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud principalmente”, puntualizó. No obstante, ese servicio fue otorgado sin cobro anticipado únicamente en situación de emergencia extrema a los usuarios. “Solo cuando hay peligro de perder la vida”, respondió Langberg.

Como ser recuerda, el Decreto Legislativo 1466 fue emitido el 20 de abril. El ministro de Salud, Víctor Zamora, expresó entonces que esta norma “permite el intercambio prestacional entre los distintos prestadores para que no sea una imposición ni tampoco una confiscación, sino que podamos usar los servicios del otro y pagar por los mismos”.

El SIS, EsSalud y la ACP todavía no fijan un tarifario de atención, pese a que ya pasó un mes desde el anuncio del titular del Minsa. Langberg refirió que continúan en conversaciones, pero aún no sale humo blanco.

Mientras eso no suceda, explicó el abogado de Dignidad en Salud que esta norma no se aplicará y los perjudicados son los contagiados. “Si tú eres asegurado y te internas por coronavirus en la clínica Maison de Santé, deberían atenderte. El problema es que el Estado y el privado no se ponen de acuerdo en el tarifario y las formas, porque las clínicas te pondrán precios en función de la demanda. Como hay pocos recursos, te piden S/ 30 mil de garantía y el SIS no acepta esa cifra”, dijo Mario Ríos.

El coordinador de Foro Salud, Luis Lazo, coincide con esa tesis: el intercambio prestacional en clínicas para casos de coronavirus no está funcionando, “porque el SIS no tiene la capacidad de elaborar un tarifario y ponerse como órgano rector y pagar, al menos, una cama en UCI y un balón de oxígeno. Eso siempre ha ocurrido”, sentenció.

Y mientras eso no se resuelva, el peso de la pandemia recaerá sobre los hospitales públicos, donde la atención es un suplicio para cualquier infectado.

El dato

Privilegio y martirio. Solventar la atención en UCI por Covid-19 en una clínica es sumamente costoso, y no garantiza que el enfermo sobreviva.

Declaraciones

Jaime Delgado. Fundador de ASPEC

“No les quedan herramientas a los ciudadanos. Si te atiendes por Covid-19 en una clínica, te saldrán costos impresionantes. En una UCI tu cuenta a pagar sería de S/ 200 mil”.

Mario Ríos. Dignidad en Salud

“Las clínicas te van a poner los precios en función de la demanda porque ahora hay más necesidades frente a la pandemia. La otra idea es atenderse en el seguro social, pero ahí está colapsado”.

Alejandro Langberg. Asociación de Clínicas Particulares

“Nosotros cobramos los precios que están establecidos porque hay un incremento en los costos de insumos y se está pagando más por el recurso humano”.

Patentes por tratamiento para el coronavirus

A Lucila Fernández Serna le recetaron tocilizumab. El comité de expertos en salud del Gobierno recomienda la aplicación de este medicamento en el tratamiento para Covid-19. Sin embargo, aún no hay evidencia científica que demuestre su efectividad.

En nuestro país, este fármaco es elaborado exclusivamente por el laboratorio Roche, que lo tiene patentado hasta el 2028. Recién el 4 de mayo iniciaron los ensayos clínicos de la farmacéutica suiza. Mientras conserve los derechos de propiedad intelectual, podrá ofertarla al precio que considere conveniente. Eso explica por qué a la familia de Fernández Serna le cobraron S/ 6.500 por tres dosis.

La solución está en manos del Ejecutivo, que tiene la facultad de declararlo de interés público y, así, se abren las puertas para licencias obligatorias que permitan el ingreso de genéricos, con la misma fórmula y a menor costo.

Esta solución fue planteada por el decano del Colegio Químico Farmacéutico, Javier Llamoza, en vista de que las recetas para pacientes con coronavirus en las clínicas incluyen fármacos de marca que no cuentan con una oferta de versión genérica, debido a las patentes que rigen en la actualidad.

