Precios públicos de medicinas contra la COVID-19

El Ejecutivo publicó ayer el decreto de urgencia que busca garantizar el acceso de los medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento del Covid-19 a los ciudadanos.

La norma declara como bienes esenciales a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos de bioseguridad y otros para el manejo y tratamiento del Covid-19, los cuales deberán ser de venta obligatoria para todas las farmacias y boticas públicas y privadas, hasta 9 meses posteriores a la culminación del estado de emergencia sanitaria.

El listado de dichos productos se publicará en máximo tres días calendario; es decir, hasta el domingo 24 de mayo.

Además, el gobierno transfirió cerca de S/ 214 millones para adquirir medicamentos que traten el Covid-19.

Transparencia en precios

La norma también establece que todas las farmacias y boticas del país deberán informar en tiempo real al observatorio de Digemid los precios y la disponibilidad no solo de los medicamentos, sino también de pruebas rápidas y moleculares, equipos de protección y otros dispositivos médicos críticos para el manejo de esta enfermedad; y el número de unidades importadas o fabricadas en el país para el manejo y tratamiento del Covid-19. En caso no se cumpla, la multa es de hasta S/ 16.800 (4 UIT).

Estas consideraciones son muy importantes siempre y cuando todos los actores de la industria lo cumplan, subrayó Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima.

“Si se tiene en forma online la información, es clave porque así se puede detectar quién está especulando con los precios. La información y la transparencia es clave en todo proceso, esperemos que luego no aparezca la negativa de que la gran cadena no puede hacerlo porque la banda ancha del Ministerio de Salud no es suficiente para recibir la información de los 1.400 establecimientos que tiene una cadena”, acotó.

Venta directa

Asimismo, el Ejecutivo autorizó a los laboratorios y droguerías a vender directamente al público los medicamentos para e tratamiento del Covid-19. Ello con el objetivo de promover la competencia y evitar las especulaciones.

Llamoza advierte que si bien es cierto el precio debería bajar con la venta directa al no haber margen de ganancia de las farmacias, nada garantiza que esto suceda.

"No se están tomando decisiones que garanticen que los precios bajen, sino que estamos esperando que el mercado se comporte como queremos. Una salida es pensar en cómo podemos regular los precios de los medicamentos", sentenció Llamoza.

Otro aspecto que resaltó el experto sobre el DU es que la Digemid deberá hacer público el estado de las solicitudes de licencia de medicamentos y resolverlo en máximo 5 días, lo que permitirá que más proveedores entren al mercado.

Control de precios se debate hoy

El Congreso de la República tiene agendada para hoy la votación por insistencia de la autógrafa que busca sancionar penalmente, de entre 3 a 6 años de prisión, el acaparamiento, la especulación de precios y la adulteración en las zonas declaradas en estado de emergencia por desastres.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, presentó un proyecto a fin de que se faculte al Indecopi para multar con hasta S/ 3 millones 870 mil el acaparamiento o la especulación de precios en situaciones de emergencias.

