El médico Juan Villena advirtió que en las próximas semanas los servicios de salud en Lima entrarán a una etapa más crítica y no podrán darse abasto para atender a personas infectadas con el nuevo coronavirus.

El infectólogo precisó que llegaremos a dicho escenario debido al progresivo aumento de contagios pese a la vigencia de la cuarentena.

“Lo que estamos viendo es que los hospitales están abarrotados, el oxígeno va a comenzar a faltar la próxima semana y la subsiguiente”, indicó el especialista en entrevista con Latina Noticias.

Villena añadió que, al igual que en otras regiones como Loreto, la situación del colapso de los hospitales en Lima será más evidente ante la demanda de más camas disponibles para pacientes, al punto que la Villa Panamericana, según comentó, también se saturará.

El infectólogo dijo que en los hospitales de EsSalud están haciendo esfuerzos para poder habilitar más camas, pero estas serían insuficientes. Incluso asegura que en las clínicas ya no tienen espacios para admitir a contagiados.

Juan Villena también se refirió a la posible ampliación de la cuarentena.

Consideró que la llamada ‘cuarentena inteligente’, es decir, la restricción solo para algunos distritos, no funcionaría en Lima, pues manifestó que basta una persona infectada con permiso para movilizarse para poder infectar a otros.

En caso se levante la medida, Villena recomienda a la población hacer lo posible para quedarse en casa y si se tiene que salir, evitar las aglomeraciones y cualquier tipo de contacto con terceros. Además del lavado de manos y el uso de mascarilla.

El médico también instó a la población a no automedicarse, pues podrían causar efectos adversos en el organismo. Además que, si no se toma adecuadamente, puede generar resistencia y cuando realmente se necesite, ya no surtirá el efecto que se requiere.

