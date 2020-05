Un integrante del Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra (distrito de Chimbote, Áncash), denunció que el Gobierno central está atentando contra la vida de los pescadores por los contagios que se han producido en este sector desde que se reinició las actividades de pesca.

A través de la red social de Facebook, el dirigente de iniciales H.M. M. manifestó que se pretende levantar la economía del país poniendo en riesgo la vida de los pescadores. Él responsabilizó de esta situación a ministra de Economía, María Antonieta Alva, y la ministra de Producción, Rocío Barrios, sobre el estado de salud en el que se encuentran.

"Me sacaron la prueba rápida y salió negativo. Y porque salió negativo no me dan medicina, solo tres novalginas para la fiebre, pero los males siguen empeorando. Tengo tos, diarrea y ningún médico ha venido a chequearme”, explicó.

Antes el pescador dijo lo siguiente: “Estamos abandonados. Estamos decepcionados. En carne propia lo digo porque soy pescador. Hemos sido abandonados por el Estado. Ni siquiera priorizaron nuestras propuestas que dimos para que sean considerados, jamás nos llamaron”.

Líneas seguidas, expresó que no han sido beneficiados con bonos de subsidio y tampoco han sido considerados en ningún momento en la propuesta de los hombres de mar respecto del protocolo de seguridad para trabajar en condiciones de salubridad.

El pescador denunció también que luego de subir a la embarcación “Ribar 18”, de propiedad de pesquera Copeinca, tuvo que ser bajado al tener síntomas leves de coronavirus. Posteriormente, fue llevado a un hotel para cumplir con el aislamiento social obligatorio, pero no viene recibiendo ningún tipo de atención médico para sanar sus males.

“Hay varios compañeros que están con los síntomas, y que no están siendo atendido por la empresa. Hago este vídeo para concientizar a la empresa pesqueras a que tomen todas las medidas sanitarias y no nos abandonen”, afirmó.