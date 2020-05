Este viernes culmina el registro de matrículas y traslados a colegios públicos

A fines del mes de abril, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso la implementación de una plataforma virtual para que los menores que requieran estudiar durante este 2020 en una institución educativa pública, ya sea de educación básica especial o de educación básica regular, puedan ser registrados por sus representantes legales. Las fechas que se dispusieron fueron entre el 8 y el 22 de mayo, siendo mañana viernes el último día para que se ingresen las solicitudes.

Según la resolución ministerial N° 178-2020 del Minedu, los pedidos se pueden referir en dos casos. Cuando se trata del traslado de un menor de una institución educativa pública o privada a una institución educativa pública. Y también cuando es el primer ingreso del menor al sistema educativo en una institución educativa pública, en caso el niño o niña no haya cursado estudios previos en este sistema.

La norma explica que debido al estado de emergencia nacional, algunas personas no pudieron acudir a los colegios a realizar el proceso de matrícula o los directivos no pudieron concluir los procesos que estaban en trámite. En el caso de los colegios privados, viendo que los ingresos de muchos apoderados se han visto reducidos, actualmente no pueden continuar pagando las mensualidades o pensiones, por lo que requieren migrar a una institución educativa pública.

¡Atención, familias! Quedan dos días para que puedas solicitar la matrícula de tus hijas o hijos en una escuela pública. Para enviar tu solicitud, ingresa a https://t.co/BdszelWOCi 👩‍🏫📜 pic.twitter.com/hRqjGPaqXI — mineduperu (@MineduPeru) May 20, 2020

Debemos resaltar que se trata de un procedimiento sencillo, donde no es necesaria la presentación de documentos físicos y que toda la información que se registre tendrá carácter de declaración jurada. Posteriormente, en caso se estime pertinente, se podrán hacer las verificaciones respectivas mediante los canales disponibles.