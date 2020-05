Trabajadores de Pensión 65 denuncian que acuden a laborar pese a confirmarse casos de coronavirus

En medio de la crisis sanitaria que vive el país, los trabajadores del área administrativa de Pensión 65 denunciaron que la administradora de dicho programa social, Aida Salas Gamarra los obliga a acudir a su centro de labores, pese a haberse confirmado 6 casos positivos de coronavirus.

“Se ha incorporado una nueva administradora (Aida Salas Gamarra), nos está obligando a ir todos los días. De lunes a viernes de 7 a. m. a 1 p. m. o de 2 p. m. a 6 p. m. y a los que nos hemos sublevado, nos ha indicado que no nos va a renovar nuestro contrato", manifestó una de las denunciantes.

Asimismo, señalaron que dentro del grupo de trabajadores, que se han visto obligados a continuar laborando para no quedarse sin ingresos, existen personas consideradas población vulnerable en medio de esta pandemia. Una de ellas padece de cáncer.

“Hay dos personas que tienen cáncer. Lamentablemente, una de ellas ha dado positivo para COVID-19 por estar asistiendo a la oficina”, indicó.

Los trabajadores también señalaron que, aparentemente, la administradora del programa Pensión 65 no habría accedido a realizarse las pruebas de descarte de coronavirus, a pesar de haberse encontrado laborando semanas antes en el Hospital Cayetano Heredia.

“Cuando fuimos a hacer las pruebas, la señora dijo que no, ella no se iba a hacer. Aún sabiendo que ella venía de un hospital”, dijo la trabajadora.

Además, recalcaron que los primeros días de labores de la administradora, ella no usaba mascarilla, ni respetaba el distanciamiento social; inclusive, tras detectarse los casos positivos de coronavirus no les pidió a los trabajadores cumplir el aislamiento social obligatorio; sino todo lo contrario: les solicitó que se reportaran al empleo.

También indicaron que el área de Recursos Humanos sí habría emitido un comunicado en el que pedían que los trabajadores debían realizar el confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19; sin embargo, poco o nada le habría importado a Salas Gamarra.

“La señora nos indicó que recursos humanos no apoyaba la gestión, que era un área que no ayudaba a operar, y por eso no ha aceptado todo lo que recursos humanos indicó”, señaló.

El diario La República se comunicó con el director del programa Pensión 65, Richard Ruiz, quien señaló que como ellos tienen a su cargo la puesta en marcha del operativo de pago de los bonos que ha brindado el Estado para las personas de escasos recursos en medio de esta pandemia, cuentan con autorización por parte de SERVIR para realizar trabajo mixto respetando los protocolos de sanidad.

En esa línea, expresó que todas las personas mayores de 60 años y quienes tengan una patología que pueda ser sensible a la COVID-19 se encuentran en sus casas.

No obstante, no se pronunció respecto a las medidas que se tomarán ante la denuncia impuesta contra la administradora del programa social.