Policía Anticorrupción interviene la Gerencia de Agricultura en Arequipa

Un equipo de la Policía Anticorrupción intervino ayer la Gerencia de Agricultura de Arequipa para corroborar una denuncia proveniente de las redes sociales sobre presuntos malos manejos atribuidos al titular del sector Jaime Huerta Astorga.

Se trata de mensajes por whatsapp que presuntamente el funcionario envió a una trabajadora y que fueron difundidos mediante redes sociales (Facebook). En ellos hablaba sobre el uso de los recursos para las ferias itinerantes y aspiraciones políticas para ocupar un cargo de congresista.

En los mensajes se lee: “Que no fastidien… no les vamos a dar los viáticos ni combustible...ni NADA. Si no fuera por el proyecto que tenemos con Sergio Dávila los dejaríamos… bebita”, esto en alusión a los productores que abastecen para las ferias itinerantes por el estado de emergencia

Ayer el funcionario acudió al Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la policía en Arequipa para denunciar que la información propalada era totalmente falsa, según la denuncia los videos de aproximadamente un minuto harían ver que Huertas sostendría una conversación con una trabajadora del área de Relaciones Públicas y que afectarían su vida personal y laboral, además de su honor y dignidad. Los agentes de la policía anticorrupción acudieron a la sede de esta entidad en Cerro Juli para recabar información sobre el manejo de los recursos del estado.

Para ello revisaron e incautaron diversa documentación en las oficinas de Planificación y Presupuesto, y Logística.