Lambayeque: pacientes con TBC en riesgo por medicinas y acciones de control

El acceso oportuno, la continuidad de los tratamientos y la detección de nuevos casos de tuberculosis (TBC) son los escenarios que preocupan a especialistas para la atención de personas que padecen esta enfermedad en medio de la pandemia contra el coronavirus.

Una persona identificada como M.C.Ch. declara que tiene dificultad para acceder al medicamento que se le ha recetado por dos meses en el Hospital Las Mercedes.

PUEDES VER Chiclayo: taxista instala comedor popular para familias vulnerables

“El médico me está dando un tratamiento de seis meses, pero he ido a pedir medicina y existe demora. Si bien ya me siento mejor, no quiero abandonar el tratamiento”, explica.

Otro paciente de iniciales A.R.C. señala que ya lleva cuatro meses con medicamento interdiario (5 pastillas). Sin embargo, está preocupado por la falta de monitoreo y supervisión permanente por parte del personal de salud a través del contacto telefónico y videollamadas.

“Me han advertido que si no sigo mi tratamiento puedo recaer con una tuberculosis resistente, pero hay retraso en las visitas”, detalla.

Líneas seguidas añade que espera conseguir pronto los cinco fármacos que toma interdiario para completar su tratamiento.

Al respecto, responsables de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) indicaron que se viene implementando una serie de acciones para el control y prevención de estos casos.

“No hay problemas en la entrega de medicamentos, más aún por el tratamiento de seis meses y que es de mucha importancia completarlo, a fin de que la enfermedad no se haga resistente”, indicaron.

Además de las visitas domiciliarias hay un monitoreo permanente por parte del personal de enfermería a los pacientes con TBC.

La decana del Colegio de Enfermeras, Viviana Santillán, indicó que las enfermeras están cumpliendo con las visitas a los pacientes con TBC, pese a que un gran número está batallando contra la COVID- 19.