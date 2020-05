Coronavirus: más de 5000 pruebas rápidas no han sido registradas en el sistema

Coronavirus en Perú. Antes de la llegada del último lote, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) había distribuido más de 16 mil pruebas serológicas (rápidas) a hospitales y centros de salud para detectar la COVID-19; sin embargo, en el sistema, solo aparecen registradas 11 mil de ellas.

El responsable de la Geresa, Juan Ordemar Vásquez, informó que falta sistematizar alrededor de 5000 pruebas rápidas, de las cuales no se tiene certeza de que hayan sido utilizadas.

“Hemos detectado que los centros de salud, brigadas, hospitales nos dicen que no tienen pruebas, pero no han registrado las pruebas que tienen. Por ejemplo, al hospital Las Mercedes se entregaron 1000 pruebas, pero no han registrado 400”, expresó.

Frente a esta situación, el gerente pedirá a los establecimientos de salud sincerar el número de pruebas utilizadas, a fin de poder subsanar la información. Si no son registradas, la Geresa pedirá la devolución de dicho insumo bajo la responsabilidad de iniciarle al director un proceso administrativo disciplinario.

“Si nos vamos a la malicia podemos decir que estas pruebas pueden haberse desaparecido, por eso estamos dando un tiempo prudencial para que las registren, sino pasaríamos a una acción administrativa”, reiteró Ordemar.

A raíz de esta falta de registro, el consejero Antonio Sánchez Chacón cuestionó la veracidad de las cifras oficiales sobre la evolución de la pandemia en Lambayeque. “El hecho de que no estén registradas se debe investigar, porque si no hay un registro de las pruebas no se sabe si han sido usadas o no”, agregó.

Por su parte, Ordemar sostuvo que la mayoría de pruebas no registradas serían negativas, por lo que el número de casos no debería aumentar.

En ese contexto, a través del oficio n.° 000009-2020, la presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Regional de Lambayeque, Mónica Toscanelli Rodríguez, pidió a la Geresa informarle sobre la distribución detallada de cada una de estas pruebas rápidas.