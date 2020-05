El Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita, cerrará la atención al público de manera temporal y focalizada, luego de que 132 comerciantes dieran positivo a la prueba rápida de coronavirus. Los pabellones A y B, donde trabajan el mayor número de comerciantes contagiados por COVID-19, serán desinfectados.

Sin embargo, Pedro Orellana, presidente de la Asociación de Comerciantes, denunció que algunos empleados que habían sido puestos en cuarentena, pasaron la prueba rápida. Además, reveló la falta de diálogo con las autoridades del centro de abastos.

“Hace dos meses que estamos presionando por las pruebas. Cuando vino la primera vez el Minsa el 14 de abril, se detectó el 12 % de infectados y desde esa fecha la empresa no presionó. Debieron traer mínimo 1.000 pruebas, pero solo trajeron 198 y han sido pruebas dirigidas. Hay comerciantes que ya han estado en cuarentena, que lógicamente iban a salir negativo y se hicieron la prueba”, dijo Orellana a Latina.

“Acá señalan que los comerciantes no queremos trabajar, ser formales y eso no es así. Nosotros seguíamos trabajando y exigíamos un protocolo mínimo de seguridad. Nuestros compañeros se infectaban, estaban en los hospitales, en UCI, graves, e incluso algunos fallecieron y todas esas cosas la empresa ha querido tapar. Hace dos meses pudimos haber evitado esto con un protocolo, pero el gerente general no quiere conversar con nosotros. No hay una coordinación con los comerciantes, sino con el Minsa”, agregó.

PUEDES VER Una de cada siete personas testeadas en el Perú dio positivo a COVID-19

El Gran Mercado Mayorista de Lima cuenta con más de 300 puestos y Orellana explicó que los comerciantes se han comprometido a que no ocurra la misma situación que en el Mercado de Frutas. Es por ello que recurrirán a varios laboratorios para realizarse la prueba rápida del coronavirus.

“Allá se hicieron la pruebas con un laboratorio, acá somos más y vamos a buscar diferentes laboratorios en esta semana para que todos tengamos nuestros certificados. Queremos el dialogo”, concluyó.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.