“Queremos salvar vidas”, es el lema de Eduardo Nevado, un policía que ha combatido el crimen organizado durante 30 años, y que a raíz de la muerte de su madre por la COVID-19 se propuso iniciar una batalla contra esta terrible enfermedad.

A pesar del dolor que significó la pérdida de su progenitora, él ha decidido ayudar a la población de Piura, quienes forman parte de la población más afectada por el nuevo coronavirus.

PUEDES VER Vacunas: el Perú está lejos de dar con una y ensaya tratamiento con gallinas

“Muchas personas no tienen los recursos económicos. Les falta la medicina, alcohol, todo. A los tres días de la muerte de mi madre inicié esta campaña. No me puedo quedar con las manos cruzadas", indicó a ATV.

El agente participó en operativos como los Intocables Ediles. No obstante, su batalla más dura es contra la enfermedad originada en Wuhan. Él invoca a la población para que pueda adquirir mascarillas, alcohol y elementos de protección para los más afectados por el virus.

“Muchos años hemos luchado contra el crimen organizado. Hoy nos toca luchar contra un enemigo invisible que es la COVID-19”

PUEDES VER Minedu evalúa ampliar clases hasta marzo del 2021

Según narra Nevado, hace unos días su madre perdió la vida por la COVID-19. Su padre, hermano y familia continúan luchando contra el virus.

“Mi madre ya no pudo soportar. Partió hace algunos días. Mi papá lucha hasta ahora, mi hermano y su esposa también. Toda la familia infectada. A mi papá tuve que darle la noticia luego de dos días mediante un video”, relató mientras viste un traje blanco con frases motivadoras.

Las personas que deseen apoyar la causa se pueden contactar a: 989 266 622.