Ciro Maguiña, infectólogo por la Universidad Cayetano Heredia, aseguró que los pacientes recuperados del coronavirus, no podrían contagiar a otras personas porque se necesitaría tener una carga de virus mayor dentro del organismo.

“No, una persona que ya sale de alta después de una o dos semanas, que no tenga ningún síntoma, ya no es contagiosa. Por eso es que la gente sale de alta. Hay gente que ha salido positivo después de un mes, pero el tema es que eso no va a contagiar. Para contagiar se necesita una carga importante. Queda recuerdos en tu cuerpo, pero eso no quiere decir que contagie”, expresó.

Sobre una posible prueba de que los recuperados puedan contagiarse de nuevo, explicó que aún se desconoce esos casos. De esta manera, el paciente que estuvo infectado no necesariamente alcanzó la inmunidad.

Por otro lado, el infectólogo Eduardo Gotuzzo, perteneciente al comité de expertos ratificó lo mencionado por Maguiña, ya que el virus después de 10 días ya no se encuentra en el cuerpo. “No, ya no contagian. Es que ya no tienes virus, después de 10 días ya no tienes virus. (...)", señaló.

Añadió que si los pacientes dados de alta dan positivo a una prueba rápida no significa que tengan el virus, sino que tuvo la enfermedad en su organismo. “Porque son pruebas serológicas, no para encontrar el virus. Tendrían que hacer un cultivo de virus, que nadie hace en el Perú. Lo que sabe es que si tuviste hace dos meses papera, yo te puedo hacer una prueba y sale positivo, pero ya estás curado. La prueba no indica que tienes el virus, sino que tuviste el virus”, dijo.

Además, Ciro Maguiña precisó que a muchos vendedores les han encontrado IgG (inmuglobulina G), es decir, anticuerpos producidos por tu cuerpo, por ello, por prevención se les ha puesto una semana en vigilancia con sus máscaras y nada más. "No contagia (...) si ya pasó la semana no haces otra prueba, simplemente pueden retornar”, mencionó.

Maguiña agregó que la cuarentena nacional no debería continuar y deberían aplicarse los cercos comunitarios como medida preventiva. Aclaró a Correo que el Colegio Médico del Perú (CMP) pidió solo la ampliación del estado de emergencia.

