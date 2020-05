Chiclayo: directores en la mira por no registrar vacantes para traslado de estudiantes

Coronavirus en Perú. A raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el Ministerio de Educación (Minedu) habilitó una plataforma virtual para permitir a los padres de familia trasladar a sus hijos hacia un colegio público.

Por ese motivo, el Minedu pidió a todas las UGEL sincerar el número de vacantes disponibles en cada institución educativa. Sin embargo, en el caso de Chiclayo, el 25% de directores fue observado por no presentar la información.

El director de la UGEL Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, explicó que en toda la provincia se tendría alrededor de 6000 vacantes, pero los directores solo habían reportado 3500. Frente a esta situación, a través del oficio n.º 00076-2020, la entidad dispuso que todos los directivos sinceren sus cifras, pues el incumplimiento podría perjudicar a los estudiantes, lo que ameritaría una sanción para ellos.

“Hoy todo está sistematizado, alguien que quiera ocultar vacantes no lo va a poder hacer. El Minedu nos ha llamado la atención, porque son muchas las vacantes que no han sido reportadas. Parece que algunos directores no se dan cuenta que atravesamos una emergencia”, señaló Salazar.

En total son 330 colegios públicos que tienen pendiente entregar la información, cuyo plazo vence el próximo viernes 22 de mayo. Según explicó el director, al menos el 25% de los directores deberá validar el número de vacantes y, de ser el caso, realizar ajustes o modificaciones del precálculo de las vacantes que realice la Unidad de Estadística.

“Muchos directores dicen no tener vacante, pero el ministerio refiere que en el turno tarde existen aulas vacías, porque están sin alumnos. Además, si se cubren los turnos y hay más solicitudes, el Minedu creará aulas virtuales y contratará personal para que así ningún estudiante se quede fuera”, expresó.

¿Cómo será el traslado?

Hasta el momento, según cifras del Minedu, se han registrado 2601 solicitudes en Chiclayo, 410 en Lambayeque y 108 en Ferreñafe, lo que hace un total de 3119. No obstante, el 50% del total de vacantes disponibles se encuentran ubicadas en la zona rural de la provincia.

Tal como explicó la UGEL Chiclayo, el registro de matrículas culmina el viernes 22 de mayo. A partir de la próxima semana, los padres de familia recibirán un correo electrónico asignándoles una vacante en la institución educativa más cercana al domicilio donde vive el menor.

Los tutores tendrán la opción de aceptar o rechazar la vacante: si rechaza se queda en el colegio donde estaba, si acepta o no contesta el correo electrónico el menor será trasladado automáticamente al colegio asignado. Dentro de las dos semanas siguientes deberá ser incluido al aula que le corresponde.

“Garantizamos de que se van a atender todas las solicitudes que se presente, aunque sobrepase la oferta. Ningún estudiante se quedará sin el derecho a la educación este año”, aseguró Salazar.

El próximo año, el estudiante tendrá reservada la vacante en la misma institución educativa; sin embargo, el padre de familia es libre de trasladarlo hacia otro colegio.