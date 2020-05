Jorge Muñoz pide a alcalde de Santa Anita ceder terreno a comerciantes de La Parada

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió a su homólogo de Santa Anita, José Luis Nole, ceder la zona denominada Tierra prometida para el traslado de los comerciantes informales de La Parada.

Según reiteró el burgomaestre, el lugar cumple con todos los requisitos para albergar a los vendedores, evitando así una problemática que afecte toda la ciudad.

“Yo creo que los alcaldes no podemos actuar por deseos, deseo, no deseo. Hay que actuar por conciencia. Le diría a José Luis Nole que piense en esta decisión preliminar para que tenga la grandeza de que este es el lugar es adecuado y que con esto estaríamos evitando una problemática que no solo es de La Victoria, sino de la ciudad (sic)”, señaló.

Muñoz también informó que sostendrá una reunión con los alcaldes de La Victoria, George Forsyth; de Santa Anita, Nole; y el jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, a fin de encontrar la solución a este problema.

“Hoy (miércoles 20) vamos a tener una reunión con el alcalde de La Victoria y de Santa Anita en mi despacho, está interviniendo el Premier. Hay una elección preliminar para que vaya a ese distrito, espero que en los próximos días haya consenso y hacer las cosas como corresponde”, sentenció el funcionario edil.

Por otro lado, George Forsyth enfatizó que estas reuniones se vienen dando desde hace dos meses y la decisión de trasladar a los comerciantes es una oportunidad de “salvar la vida de todos los peruanos”.

Alcaldes de Lima Este rechazan traslado de La Parada

La mancomunidad Lima Este califica de “facilista, insensata e inoportuna” la propuesta de reubicar a los vendedores de ese centro de abasto sin considerar el impacto epidemiológico, vial y ambiental que provocaría a esa zona de la capital.

“Esto no se trata de un enfrentamiento, es un problema de índole metropolitano y requiere de una solución integral. Nos ofrecemos a ser parte de este proceso de solución, en un debido y razonable tiempo”, se lee en el documento.