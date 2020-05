El Poder Judicial condenó a 30 años de cárcel a Gino Soto Mija, responsable del delito de feminicidio en agravio de suexpareja Rosa Peralta Torres, a quien degolló en un paradero de transporte en el Callao.

El 3 de setiembre del año 2018, la víctima salió de su casa en Ventanilla con dirección a la zona de Bocanegra para visitar a su hermana. En el camino se encontró a Soto Mija, quien insistió en acompañarla paradero Naval hasta el aeropuerto Jorge Chávez.

En su declaración ante el Departamento de Investigación Criminal del Callao, el asesino contó como atacó a su víctima frente a decenas de personas en un paradero, frente al aeropuerto Jorge Chávez.

“¿A quién vienes a ver?, ¿vienes a ver a un hombre?”, le pregunté al bajar de la combi.

“'¡A ti no te importa!', me respondió ella. Cuando me dijo eso, la cogí por el cuello con mi mano derecha solo para asustarla, pero me ganó el impulso, me dio cólera, me cegaron los celos y le corté el cuello”, agregó Soto Mijares, quien acosaba constantemente a Peralta, a pesar de que él ya tenía otra familia.

El hombre intentó huir del lugar, pero fue detenido metros más allá por agentes de la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez, quien encontraron la navaja en uno de sus bolsillos.

Con todos los elementos de convicción, el Juzgado Colegiado Mixto de Emergencia de la Corte del Callao a cargo de los jueces Gino Paolo Delzo Livas, Elena Rosa Bedon Cerda y Jorge Eduardo Díaz Leiva, condenaron a Soto a 30 años de pena privativa de libertad efectiva

El acusado deberá cumplir sentencia hasta el 02 de septiembre del año 2018 y además deberá realizar el pago de S/ 50,000.00 soles por concepto de reparación civil a las dos hijas de la víctima.