Cusco: Municipio de Poroy instalará servicio de internet gratuito para estudiantes 

Los estudiantes de la jurisdicción de Poroy en Cusco, podrán conectarse vía internet para poder llevar los cursos a distancia a través de la plataforma Aprendo en Casa.

La comuna distrital instalará el servicio de internet gratuito para toda la jurisdicción, informó el alcalde del distrito, Francisco Ttoca Quispe. De ese modo, la municipalidad cubrirá los gastos de instalación y el pago del servicio cada mes. Los estudiantes tendrán acceso al programa Aprendo en Casa.

El servicio no solo beneficiará a los estudiantes, también a los docentes que laboran en ese sector. “Las familias de los escolares, tanto de primaria como de secundaria, no tienen internet porque las empresas de telefonía no ofrecen el servicio en Poroy, a pesar de ser un distrito que forma parte de la ciudad de Cusco”, señaló.

Ttoca también informó que habilitarán cuatro centros de educación comunitaria con internet gratuito, para que los profesores preparen sus clases y los niños puedan desarrollar sus tareas en ese lugar.