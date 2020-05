Decenas de pacientes con síntomas de coronavirus siguen esperando la atención en el Hospital de San Juan de Lurigancho. Algunas personas manifestaron que tenían fuertes dolores de cabeza en la cola para realizarse una prueba rápida de la COVID-19.

“No nos han querido atender. Me dijeron 90 % tienes y por eso, no salgas de tu casa, pero no me han dado ningún documento o medicamento o prueba. Me he tenido que poner fuerte para que me atiendan”, mencionó un señor que denunció que su esposa había fallecido.

Además, señaló que las personas esperan más de cinco horas para pasar al nosocomio. Agregó que al parecer, las pruebas se están escaseando. “¿Cuántas personas esperan ser atendidas? A algunas las mandan a sus casas y ahí se mueren. Mi señora ha fallecido hace cinco días. No hacen pruebas a la gente, no se puede hacer pruebas rápidas, incluso, nos mencionan que una prueba molecular está 1500 a 3000 soles. ¿Así cuesta?”, expresó.

Otra persona que se encontraba en la cola pedía ayuda, ya que permanecía sentado y con síntomas visibles de una fuerte enfermedad. En otro momento, un adulto mayor también acudió para recibir su control.

“Me he venido para control de mi asma”, dijo; no obstante, según las recomendaciones del Ministerio de Salud, los adultos mayores deberían permanecer en sus hogares a fin de que eviten la propagación del virus. Hasta este martes 19 de mayo, las cifras del Minsa detallan que existen 99.483 personas infectadas y 2.914 fallecidos.

