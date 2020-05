Dos adultos mayores de 63 y 71 años vencieron a la COVID-19 en el Hospital Angamos

Tras varias semanas hospitalizados, dos pacientes adultos mayores lograron recuperarse del coronavirus y fueron dados de alta en el Hospital III Angamos de EsSalud, ubicado en el distrito de Miraflores. Ambos recibieron un tratamiento especializado al ser una población vulnerable.

Uno de los pacientes que venció la COVID-19 es don Enrique, un anciano de 68 años, que estuvo alrededor de 16 días en el nosocomio por presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Esta afección fue causada por la presencia del virus Sars-Cov-2 y lo llevó al borde de la muerte.

Por ello, los médicos aplicaron un tratamiento farmacológico y de oxigenoterapia. Gracias al personal de EsSalud, el adulto mayor logró superar la enfermedad y retornó a su casa para reencontrarse con su familia. El sexagenario agradeció a todos por su ayuda.

“Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida. He pasado un momento difícil, lo he superado y ahora puedo volver a ver a mi familia. Me da mucha alegría regresar a casa”, expresó.

Por otro lado, el otro paciente: Don Agustín (71) llegó en similares condiciones que Don Enrique. Él fue internado el pasado 19 de abril por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y presentaba antecedentes de diabetes mellitus.

Debido a su condición vulnerable, Don Agustín fue atendido en el área de Emergencias, donde dio positivo al coronavirus. El paciente estuvo hospitalizado por más de 19 días, este miércoles 20 de mayo recibió su alta médica por los profesionales de la salud.

Su felicidad fue compartida por su esposa, quien agradeció a todos los médicos, enfermeras y técnicos de salud. Ambos pacientes fueron despedidos del hospital entre aplausos y en medio de la algarabía del personal de salud. Ahora, tendrán que cumplir dos semanas más de descanso en sus respectivos domicilios.