Bordeamos los 100 mil contagios y 3 mil decesos

¿En la meseta? Siguiendo la tendencia reportada por el Ministerio de Salud (Minsa), hoy el Perú sobrepasaría los 100.000 contagios y 3.000 fallecimientos por COVID-19 desde que se detectó el primer caso, el 6 de marzo.

Ayer, sin mencionar más sobre su discutida posición en relación con que el Perú habría llegado al pico de contagios, el presidente Martín Vizcarra afirmó que de las 679.582 pruebas procesadas, 99.483 dieron positivo, lo que significa un incremento de 4.550 casos de un día para otro. Este es el mayor aumento diario reportado.

Vizcarra, quien aclaró que dio negativo en una prueba de COVID-19, también señaló que 7.526 pacientes están hospitalizados y de ellos 833 siguen en UCI con ventilación mecánica. Asimismo, dijo que, lamentablemente, 2.914 personas han fallecido en el país.

Este es el reflejo de la dura situación que está atravesando nuestro país.

Y a cinco días para que culmine la cuarentena, el mandatario no mencionó su quinta extensión; no obstante, precisó que la restricción por las noches (toque de queda) continuará para evitar la propagación del mal. De igual manera, tras señalar que habrá reajustes, aseveró que, por un tiempo más, la población tendrá que seguir usando mascarilla, lavándose las manos y respetando el distanciamiento social. “No habrá clases presenciales en colegios y universidades, no habrá restaurantes, conciertos o partidos de fútbol por un periodo. Volveremos poco a poco a la ‘aparente normalidad’”.

Se debe indicar que el Colegio Médico del Perú (CMP) ha pedido que se amplíe la emergencia hasta el 11 de junio debido a que aún faltan cubrir deficiencias en el sistema. Y en efecto, en estos días los hospitales del Minsa, EsSalud y las clínicas privadas han llegado a su límite.

No hay “fase de selección”

Producto a ello, el último domingo, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensivista, Jesús Valverde, dijo que se estaba en la temida “fase de selección”, ya que no recibían a adultos mayores en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

No obstante, ayer la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, aclaró que no es parte de las estrategias del Gobierno -ni del código de ética que regula las decisiones del personal de salud- discriminar la atención por género, edad, grupo étnico o cualquier otro factor.

Lo mismo respondió el titular del Minsa, Víctor Zamora, tras indicar que no se realizan cercos comunitarios en los distritos y las regiones con mayor número de casos (pedido por el CMP) debido a que se ha optado por presentar información en tiempo real a la población y autoridades sobre los puntos de mayor contagio para la toma de decisiones.

Añadió que se viene trabajando en los hospitales que son nuevos, pero que no abren por problemas de litigios o arbitrajes. También dijo que espera contar con más equipos pronto.

Precisamente, en una parte de su mensaje, el jefe del Estado contó que viene coordinando con una serie de presidentes para combatir de manera conjunta al nuevo coronavirus.

Donación de presidentes

Así se conoció que tras dialogar con el presidente de China, Xi Jinping, se acordó que un comité de científicos de ese país llegue al Perú para debatir con sus pares sobre una cura. Vizcarra también reveló que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a donar una cantidad de ventiladores mecánicos. En tanto, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se comprometió a enviar material médico.

Sobre niños

El director de Salud Mental del Minsa, Yuri Cutipé, anunció que la disposición de salida de menores de 14 años se evaluará cada semana con el fin de obtener datos sobre los distritos con muchos y pocos casos. “Se informará para que más niños puedan salir”.

