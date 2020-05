Un grupo de personas de la tercera edad fue captado en un parque del Centro de Lima mientras jugaba una partida de ajedrez, incumpliendo con la normativa de inmovilización social obligatoria.

Los adultos mayores no solo vulneraron el estado de emergencia, sino que tampoco tomaron las medidas para prevenir el contagio por coronavirus. No respetaban el metro de distancia entre sí, uno de ellos no contaba con mascarillas y los que la tenían, la llevaban mal puestas.

Cuando fueron increpados por un reportero de Latina, los sujetos se mostraron desafiantes y justificaron su presencia en la vía pública. “Emergencia de qué”, dijo uno de ellos.

En el mencionado informe también se captó a un grupo de hombres, al parecer dedicados a la venta ambulatoria, cuestionar la aplicación de la cuarentena.

Muchos de ellos dijeron que tenían que trabajar, pues sino se quedarían sin ingresos. “El Estado está que estafa a la gente. (...) Uno puede jugar casino y hacer todo lo que quiere”, dijo uno de ellos.

“Ni la Policía nos dice algo y ustedes lo van a hacer”, se le escucha decir a otro hombre.

Pese a la vigente orden de inmovilización social, en el parque La Cultura se observó a gran cantidad de gente sentada en las bancas y sobre el grass, trabajadores ambulantes y hasta personas que paseaban a sus perros.

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa), a la fecha se contabilizan 104.020 resultados positivos y 3.024 fallecidos por COVID-19.

La mayoría de víctima mortales son personas de la tercera edad, entre los 50 y 89 años de edad, que casi siempre presentan una enfermedad preexistente.

