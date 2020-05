Enseñar y educar a la distancia

Teleeducación

Estefany Rodriguez Guzmán, egresada de Literatura.

En este contexto de pandemia, las instituciones de educación básica y superior se han visto en la obligación de implementar las clases a distancia, hecho que no hace más que evidenciar la precariedad de nuestro sistema educativo y la desigualdad profunda en la que estamos inmersos. Esta medida obliga a nuestros docentes y estudiantes a utilizar recursos tecnológicos -que muchos no poseen- sin una capacitación, real, previa. Dicha medida, improvisada no solo por ser de urgencia, sino, también por no estar asentada sobre una base anterior sólida; nos llama a “ponernos la camiseta”, convirtiéndonos en una suerte de náufragos que intentan sobrevivir en el terreno hostil de la educación peruana.

La práctica hace al docente

Rafael Santiago Huamani, docente de literatura.

Adaptarse a la novedad siempre es costoso, y la tarea del docente no está al margen de esta necesidad, pues, en tiempos de aislamiento social, el contexto exige reformular las bases metodológicas de enseñanza. Contrario a una pizarra con tizas o plumones, sus herramientas ahora serán potenciadas a través de una cámara y plataformas virtuales que necesitará comprender a través de sus clases. Es sabido que la experiencia hace al docente. Claro está que los conocimientos teóricos importan, pero un educador es consciente de que las técnicas de explicación también son relevantes, y solo se adquieren en la enseñanza de su materia, de allí que un docente nace en el dictado de su primera clase.