Padres de colegio privado de Jesús María sobre reducción de pensiones: “No se ajusta a la realidad”

“Han reducido las pensiones pero no como habíamos pedido”, dijo Verónica Gonzales, una madre de familia del colegio privado San Antonio de Padua de Jesús María. Ella, mamá de tres niños en edad escolar, asegura que la institución educativa envió una información sobre sus gastos durante el estado de emergencia, pero que “no se ajusta a la realidad”.

Según Gonzáles, más de 400 padres hicieron llegar tres cartas al colegio católico para que la pensión sea reducida hasta en un 50%, en las que explicaban a las autoridades educativas que sus situaciones económicas se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el colegio solo disminuyó el pago en 30% durante los meses de marzo y abril, y 20% a partir de junio.

En las cartas, además, se pidió que se sincere la información de costos. Y, como se recuerda, según una norma del Ejecutivo, las instituciones educativas tenían plazo hasta el último 12 de mayo para brindar este reporte a los padres de familia.

El colegio de Jesús María envió esta información, pero, según Verónica Gonzales, este documento “ni siquiera está firmado por un auditor contable y no se ajusta a la realidad”. Por ello, han solicitado la asesoría de un abogado.

Además, la madre de familia dijo que el colegio no cuenta con una plataforma de educación virtual y recién el mes de abril las clases a través de Zoom fueron pagadas para que se cumpla con un horario completo de clases.

“No nos parece justo. Yo tengo tres hijos. Mi esposo ya no puede trabajar. Y encima he tenido que comprar una laptop para que mis niños puedan continuar sus clases. Entonces, ¿cómo hacemos para pagar las pensiones?”, dijo Verónica, quien asegura que los padres afectados ya presentaron una queja ante Indecopi y organizarán una protesta.

Ante ello, José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación (Minedu), recordó que, tras el vencimiento del plazo para que los colegios privados informen sobre sus gastos a los padre de familia, las UGEL solicitarán esta información y pidió que los apoderados denuncien situaciones que no consideren justas.

“Vamos a hacer una supervisión. Solicitaremos a los colegios privados que informen a sus respectivas UGEL. Con Indecopi estamos recibiendo las denuncias semanalmente. A partir de esta semana los padres van a poder denunciar sobre está estructura de caso”, explicó Vera.

En tanto, también dijo que los padres puedan solicitar la asesoría de un especialista de las UGEL para evaluar si la información enviada por los colegios es verdadera.

Asimismo, si se encuentra culpabilidad en un centro educativo se le puede sancionar con un monto entre 10 y 50 UIT. “Se le puede quitar la licencia en última instancia”, dijo el representante del Minedu.

“Es un colegio católico y no es solidario con los padres. Si no aceptamos, nos tenemos que retirar del colegio", sentenció la madre del colegio San Antonio Padua de Jesús María.

Más colegios

Hace unos días, un grupo de padres del colegio Clemente Althaus de San Miguel realizó una protesta en el exterior de la sede educativa porque no están de acuerdo con la reducción de pensiones. “Nos hemos asociado para tener una respuesta del colegio. Se nos ha presentado una estructura de costos, pero no nos parece adecuada, ni detallada, ni justa”, dijo Joan Cortez, padre de familia.

Cortez también aseguró que se encuentran esperando el diálogo directo con los representantes de la institución. “Esperamos que el ministro escuche lo que los padres están demandando. Queremos que nuestros hijos sigan en el colegio, pero queremos pagar lo justo”.

