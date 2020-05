Coronavirus: Padres optaron por no sacar a sus hijos a las calles en el sur

Redacción Sur

Los niños y adolescentes hasta los 14 años de Arequipa y Cusco tendrán que esperar para salir a pasear. Ambas regiones están consideradas con alto riesgo de transmisión del nuevo coronavirus, por eso el Ministerio de Salud indicó que los menores no deben salir.

Quienes sí lo podrán hacer son los niños de Puno, Tacna, Moquegua y Apurímac, donde el número de contagios es menor.

Las zonas de peligro en la región imperial son cinco distritos de la capital de departamento: Cusco, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Wanchaq. También está considerada la provincia de Espinar.

Ayer fue casi nula la presencia de padres con hijos en las calles. Los jefes de familia optaron por no arriesgar la integridad de los menores.

En Arequipa, los padres reportaban a través de las redes sociales que sus hijos ya se habían hecho la idea de salir. Sin embargo, se llevaron una decepción al saber de la alerta.

El decano del Colegio de Psicólogos en Arequipa, Carlos Solís, destacó que los niños tienen una alta capacidad de resiliencia, de adaptarse a los problemas. Durante los casi dos meses de aislamiento, solo el 5% de las consultas psicológicas fueron relacionadas a niños. Solís dijo que son los padres quienes transmiten la ansiedad, depresión, estrés a sus hijos. “Es un efecto espejo. Los niños son como esponjitas y repiten todo lo que ven de los padres”, señaló.

Tacna, Moquegua y Puno

En estas tres regiones sí está permitido el paseo diario a 500 metros del domicilio sin exceder la media hora, entre el mediodía y las 18.00 horas. En Tacna, se vio a pocos niños en la calle. El temor al contagio, todavía en ascenso, generaría cierta reserva.

En el distrito de Pocollay e inmediaciones de la calle Cajamarca, en el Cercado, solo algunos acompañaban a sus familiares a realizar compras en tiendas cercanas y otros se mantenían en las puertas de sus casas.

En el centro, algunos menores iban con sus madres que trabajan como ambulantes, vendiendo mascarillas y guantes.

En Puno, madres de familia, por la necesidad de trabajo, salieron con sus bebés a la calle para vender productos. De acuerdo al último reporte epidemiológico, son 195 infectados confirmados y cuatro muertos en Puno.

En Moquegua, los padres de familia optaron por no llevar a sus hijos. Áreas verdes o de esparcimiento como el Parque del Niño y la Juventud, ubicado en la avenida Manuel Camilo de La Torre, y la Plaza de Armas estuvieron vacías. Lo mismo ocurre con la plaza Ex Alameda o Andrés Avelino Cáceres y otros como en el distrito de Samegua.

En días normales, esos espacios lucen abarrotados de infantes. Vecinas de la zona “La Rotonda” indicaron que es preferible aún no exponer a los niños. La licenciada del área de Salud de las Personas de la Gerencia Regional de Salud, Sonia Araníbar, refiere que, por más medidas de protección a los niños, nada garantiza que no se contagien. En su opinión, lo más recomendable es no llevar y mantener el aislamiento en el hogar.❖