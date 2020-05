Pacientes con síntomas de COVID-19 buscan atención tras no ser recibidos en varios hospitales

Decenas de pacientes con síntomas de coronavirus recorren diferentes salas de emergencias de los hospitales en busca de que sus parientes más afectados sean atendidos; sin embargo, la situación es otra, ya que ellos denuncian que los nosocomios rechazan a sus familiares al no contar con suficientes recursos como camas y oxígeno.

En el hospital Cayetano Heredia, un joven acudió a dicho nosocomio para que su mamá pueda ser atendida; no obstante, alertó que le están cobrando alrededor de 200 soles. “No solo es eso. No hay oxígeno, pero tenemos que pagar 200 soles para el triaje. Aparte para la cama”, dijo.

PUEDES VER Médicos peruanos probarán vacuna contra la COVID-19 en ratones

Otra paciente denunciaba que no ha podido recibir atención al no contar con un seguro; por ello, tendría que pagar con su hospitalización. “Hoy día presenté dificultad para respirar. Me duelen los pulmones. Toda la parte del pecho”, mencionó a Latina.

Bloque HTML de muestra

Además, otro caso es de otra paciente que no fue atendida en al menos tres hospitales. Luis Poma denunció que su hermana Zenaida acudió a los Hospitales Santa Rosa en Jesús María, Hospital Dos de Mayo y clínicas privadas, pero ninguna quiso recibirla. Al último, pudo ingresar al Hospital Hipólito Unanue en El Agustino.

“Aquí le han recibido; sin embargo, me han dicho bien claro que no hay camas ni oxígeno. Si es que hoy no compro mi oxígeno, no van a salvar a mi hermana”, dijo. En el informe presentado por Latina, el director del establecimiento de salud desmintió que no hay oxígeno y camas.

PUEDES VER Lambayeque: sujeto habría sido asesinado a golpes a su pareja en Chiclayo

“Garantizo que hay oxígeno. Nosotros contamos con una concentradora de oxígeno que nos permite tener siete a ocho balones diarios. Hasta el momento, tenemos la capacidad para seguir atendiendo”, expresó Luis Miranda, director del Hospital Hipólito Unanue.

Decenas de otros pacientes con síntomas de la COVID-19 también esperan en los exteriores de los hospitales en busca de atención y de un balón de oxígeno para salvar la vida de sus familiares.