Ante el incremento exponencial de casos de coronavirus en la región Lambayeque, Antonio Sánchez Chacón señaló que existe corresponsabilidad entre el Comando COVID- Sipán y el Gobierno Regional Lambayeque (GRL).

Sánchez lamentó que la falta de trabajo articulado afecte a los lambayecanos, quienes tampoco respetan el estado de emergencia, específicamente el aislamiento y distanciamiento social.

El parlamentario regional enfatizó que la entidad regional no muestra eficiencia en sus decisiones. Por ejemplo, sostuvo el retraso de la entrega de mascarillas y en la compra de medicina contra el coronavirus y distribuirlas en los centros de salud.

Falta información

Asimismo, dijo que el Comando COVID no trabaja de manera articulada con la sociedad civil, lo que es negativo en razón que desconoce el trabajo que desarrolla. “La población no sabe cuáles son las medidas que se adoptan en la lucha contra el coronavirus. Una cuenta de Facebook no es suficiente”, anotó.

Indicó que hoy los consejeros se reunirán con el jefe del grupo operacional, general EP, Walter Bracamonte, luego que el consejo regional pidió su remoción por la falta de resultados.