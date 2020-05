Semana D para mercados y transporte en Arequipa: Serán inspeccionados por Comando

Mónica Cuti.

Arequipa

El Comando Regional Covid-19 dispuso seguir restringiendo el servicio de transporte público y la atención en las plataformas comerciales Andrés Avelino Cáceres, Río Seco y Feria del Altiplano hasta el 23 de mayo.

El médico Percy Miranda, en representación de la Gerencia de Salud, señaló que impedir el uso de vehículos de transporte público y cerrar estos emporios ayudó a que la covid-19 no se propague con rapidez, pues según sus estadísticas, el número de hospitalizados y de personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene.

Esta semana será crucial para que ambos servicios vuelvan a atender, pues el Comando inspeccionará las adecuaciones sanitarias que están realizando para evitar la propagación del virus, señaló el jefe del comando, general EP Edward Gratelly.

Este resaltó que los cambios deben ser coordinados con los municipios.

En el caso de la plataforma Río Seco en Cerro Colorado, el dirigente Christóbal Huayapa indicó que se compraron termómetros infrarrojos para medir la temperatura en los ingresos del mercado, también instalaron pilones para el lavado de manos de usuarios.

Además pintaron y señalizaron al interior. Estos cambios ya fueron presentados el viernes a la comuna cerreña.

En el caso del Avelino, no se están dando muchos pasos. Se está evaluando colocar cámaras desinfectantes en ingresos e implementar indumentaria de seguridad para los comerciantes, señaló el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Paul Rondón.

Tranaporte

En tanto, las adecuaciones en las unidades vehiculares avanzan. El gerente de la empresa Transcayma, Patrick Quilca, informó que se están instalando separadores de las cabinas del conductor con pasajeros. También se instalarán dispensadores de gel y alcohol en cada vehículo.

Algunas unidades no tendrán cobrador y el dinero se depositará en estuches. Las desinfecciones se harán cada vez que se culmine la ruta. Sobre el costo de los pasajes, Quilca señaló que no están evaluando el incremento de pasajes porque son conscientes que no se podrán pagar montos elevados, pero esperan que el Gobierno subvencione parte del servicio para que sea sostenible. Solicitarán al Comando realizar las inspecciones a sus unidades para volver a operar.

Por último, el Comando Covid-19 exhortó a los dueños de cadenas y propietarios de farmacias en la región a mantener los precios de los medicamentos para tratamiento del covid-19, tales como la azitromicina, claritromicina e hidroxicloroquina. Esto ante el alza en algunos establecimientos.

Cerca a los 2 mil casos y con 36 muertos

En la últimas 24 horas, la Gerencia Regional de Salud informó que 90 personas dieron positivo al coronavirus. Con ello, la cifra total de infectados crece a 1 929. Además se informó de un fallecimiento más. La víctima 36 es una persona de sexo femenino de 74 años que pereció mientras era atendida en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud.