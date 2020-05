A raíz de la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus, un grupo de padres de familia realizó un plantón la mañana de este lunes en el frontis del Colegio San Agustín, ubicado en San Isidro. Portando pancartas y pronunciando palabras de preocupación, los afectados afirmaron que se encuentran reclamando pensiones justas en medio de la coyuntura.

En un video difundido a través de las redes sociales, se aprecia a los padres dirigiéndose a las autoridades del centro educativo. “Padre Pablo, las ideas se exponen, no se imponen. Necesitamos pensiones justas. Los padres estamos en una situación precaria, necesitamos conversar”, dice uno de ellos mediante un altavoz.

De acuerdo a reportes de los afectados, en la actualidad el Colegio San Agustín ha implementado un horario de clases de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., durante el cual los estudiantes reciben lecciones de manera virtual. Hasta el momento, se ha ofrecido a los padres descuentos diferenciados por niveles. Un 35 % desde pre-kinder hasta primero de primaria, y un 25 % para el resto de grados. Sin embargo, muchos de ellos consideran insuficiente la medida.

“Hemos sido 18 padres con carteles en el plantón. Estamos pidiendo un costo real y justo a partir del nuevo estilo de educación del colegio, que son las clases virtuales. No solo es que nuestros hijos no están gozando de la infraestructura del colegio, sino que ahora nuestros domicilios se han convertido en la infraestructura. Mi hijo toma sus clases de deportes en la sala de la casa”, explicó uno de los padres de familia a este medio.

Los afectados coinciden en que, dada la situación económica que enfrentan, un 50 % en la reducción de las pensiones, cuyo valor a inicio de año ascendía a S/1.700, sería un punto de partida adecuado para solucionar las diferencias entre ellos y el centro educativo. Pero dicho acuerdo parece una expectativa aún lejana, pues los padres indican que sus diálogos con autoridades del colegio no han dado resultado.

“Hubo una conversación en abril con el administrador, pero no pasó nada. Nos hicieron promesas que no se han cumplido. Para el colegio todo se resuelve si le bajan el sueldo a la mitad a sus trabajadores, algo que no queremos. Sus planillas no es un tema de nosotros. Además, no están cumpliendo con la ley porque no son transparentes con sus gastos", reveló otro de los afectados.

Asimismo, los padres de familia enfatizan que la institución no ha previsto con eficacia lo que implica la modalidad a distancia. Uno de ellos narró, por ejemplo, que su hijo no tiene cómo llevar a cabo sus clases de química, porque en su hogar no cuentan con los mismos implementos que en el centro educativo, como tubos de ensayo o pipetas.

“Al ver que no tienen solidaridad, ahora al menos estamos pidiendo precios justos. El Padre Pablo, quien figura como rector y puede interceder como autoridad espiritual, no responde nuestros mensajes. Muchos estamos desesperados, algunos padres han perdido su empleo y no tienen cómo seguir pagando”, relató un padre de familia. La República intentó comunicarse con el Colegio San Agustín, pero no tuvo éxito.