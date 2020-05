Liubomir Fernández

Un oficial de la Cuarta brigada de Montaña del Ejército en Puno, se negó a que sus pares de Bolivia le presten atención médica a un soldado peruano que quedó herido tras enfrentarse con un grupo de pobladores bolivianos de Viluyo, frontera con Perú, al sur de la ciudad de Puno.

La negativa para que la atención médica se practique en el hospital de Copacabana (Bolivia), quedó registrada en un video al cual tuvo acceso La República. Las imágenes corresponden al sábado 16 de mayo. Ese día, al promediar las 13.00 horas, militares y policías presuntamente habrían intervenido a un camión fuso que al parecer ingresó de manera irregular de Bolivia al Perú. Los bolivianos niegan la versión.

Pobladores de Viluyo aseguran que la patrulla peruana ingresó indebidamente hacia Bolivia, en más de un kilómetro. Tras increparles que estaban en territorio extranjero se habrían enfrentado con las autoridades comunales de la zona. El intercambio de palabras terminó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La gresca dejó varios militares peruanos heridos. A uno de ellos le quitaron su Fusil Automático Ligero (fal).

En el video se ve a uno de los soldados herido tendido boca abajo sobre una carretera de trocha. Al lugar se constituyó una patrulla de militares bolivianos de la Capitanía Armada Fronteriza. Fueron convocados por los pobladores de Viluyo, porque los peruanos habrían hecho disparos al aire.

En un primer momento los peruanos pidieron ayuda para el soldado quedó mal herido. En respuesta sus pares bolivianos trajeron una ambulancia para darle atención médica urgente. Sin embargo, el oficial del Ejército a cargo del grupo, se negó a recibir la ayuda y lo mantuvo durante bastante tiempo herido al soldado en el piso. Los militares bolivianos se quedaron sorprendidos por la actitud de rechazo para su propio compañero.

En el video se oye decir a un militar boliviano: “Tú has pedido la ayuda médica para tu personal. Se te está dando la ayuda médica para tu personal. Se está cumpliendo. Ahora tú mismo te estás oponiendo a que se le lleve [al hospital] a tener medicamentos. Y eso es tú responsabilidad”.

Luego el militar boliviano le precisa que lo primero no son las faltas sino la salud del soldado. “[…] Primero se vela por la salud del soldado. (…) Tú nos has dicho personal médico. Si nosotros no te hubiéramos dado personal médico sería nuestra responsabilidad si le pasara algo al muchacho (…). El doctor lo ha venido a examinar. Imagino tiene que llevarlo para que haga su diagnóstico. Tú te estás oponiendo a llevarlo [al hospital] ya va a ser tu responsabilidad si le pasa algo al soldado. (…). Se le puede llevar. Se le va atender. Se le va dar las atenciones médicas necesarias y se le va volver a llevar al puesto de Kasani. No es que se le va dejar ahí arrestado”.

Niegan hecho

El Ejército peruano ha negado que hayan invadido territorio boliviano. Sin embargo, las imágenes corresponden a territorio boliviano de la comunidad de Viluyo. La escena donde se ve al soldado peruano herido es distante de la frontera con el Perú.

Finalmente, la patrulla peruana integrada por cinco militares peruanos y tres policías fueron retenidos en Viluyo por los comuneros y devueltos al Perú pasada las 18:00 horas por la frontera con Kasani. El armando peruano también fue devuelto. Pese a ello, el Ejército niega lo sucedido.