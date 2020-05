Pobladores de los distritos de Pueblo Nuevo de Colán y La Tortuga, en la provincia de Paita, en la región Piura, advirtieron que la falta de equipos médicos en sus sectores ha cobrado la vida de 18 personas por la Covid-19.

El médico del establecimiento de salud de Pueblo Nuevo de Colán, Cristian Palacios, manifestó que al menos seis personas afectadas de coronavirus fallecieron por no recibir atención adecuada.

Aseveró que el problema radica en la falta de materiales de protección para los profesionales de la salud, equipos médicos, balones de oxígeno y pruebas rápidas.

“Las personas llegan con los síntomas, pero muchas veces no pueden ser atendidas por no tener protección para atenderlas. Algunos prefieren no venir al único establecimiento de salud y mueren en sus casas”, expresó.

Por otro lado, los vecinos del centro poblado La Tortuga se encuentran preocupados por las 12 muertes que se han reportado las últimas tres semanas en medio de la pandemia del nuevo Coronavirus.

La Dirección Regional de Salud informó que ya se han realizado pruebas rápidas, tratamiento a pacientes con síntomas y se coordina la contención y asistencia alimentaria a través de los municipios. Indicó que los casos confirmados de Covid-19 se realizará seguimiento a través del establecimiento de salud.