Coronavirus en Lambayeque: polémica por deficiencias en brigadas de salud de la Geresa

Coronavirus en Perú. El pasado 6 de mayo, un documento suscrito a nombre del Equipo de Respuesta Rápida (brigada) fue ingresado a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) informando sobre una serie de deficiencias para cumplir con su trabajo.

Sin embargo, desde la Geresa sostienen que dicho documento no tendría validez, porque las brigadas de salud desconocerían su contenido. Un hecho que genera controversia y suspicacia, a semanas de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, quien también reportó sobre estas limitaciones.

El informe dirigido al gerente regional de Salud señala que en un mismo ambiente se tomarían muestras de descarte de COVID-19, procesarían las fichas epidemiológicas, almacenarían equipos de protección e incluso se utilizaría como comedor por el personal de turno. Una situación que vulneraría los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

Además, los trabajadores sostienen que no se estaría respetando el flujo de atención a pacientes, debido a “disposiciones externas y ajenas” donde se solicitaba toma de muestras a pacientes que no estaban registrados por el call center. El personal debía priorizarlos, pese a que muchos de estos casos no seguían el filtro o criterio establecido en las directivas sanitarias.

Asímismo, no contarían con caretas faciales de protección, por lo cual el mismo personal habría tenido que comprar con su dinero dicho implemento. Además, no se brindarían guantes apropiados de limpieza ni aerosoles con solución de hipoclorito de sodio para desinfectar las unidades que transportan al personal y a las muestras.

“Contamos con personal en el centro de labores que han dado positivo y algunos continúan laborando exponiendo la salud del equipo de respuesta, debilitando nuestra atención a la población lambayecana”, se lee en el documento.

La República pudo conocer que el personal de la brigada suscribió un acta, la cual también fue enviada al gerente Juan Ordemar el pasado 13 de mayo, donde pedían una reunión para asegurar las condiciones de movilidad, alimentación, seguridad e integridad personal que se les había prometido.

Consultado al respecto, la Geresa confirmó la recepción de los documentos, pero señaló que el contenido del primero carece de veracidad, por lo que en las próximas horas el Equipo de Respuesta Rápida enviará un comunicado para desmentir dicha información.

Como se recuerda, el pasado 8 de mayo, la Defensoría advirtió sobre una serie de deficiencias en las brigadas de salud que colocaban en riesgo la integridad de los pacientes, pero también del propio personal asistencial. En aquella oportunidad, la Geresa también salió a negar dicha información.