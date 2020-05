La Libertad: ronderos realizan plantón para exigir medicamentos

Ante el desabastecimiento de medicamentos y la falta de personal en los centros de salud de Chao en La Libertad, ronderos de Valle de Dios hicieron un plantón en el frontis de la Municipalidad Distrital de Chao.

En horas de la mañana los ronderos de esta comunidad llegaron para reclamar ante las autoridades que trabajadores con descanso temporal se han apersonado a los diversos centros de salud y no han podido ser antendidos por la escasez de personal médico y a esto que no hay dotación de medicinas, muchos de ellos requieren ampollas y no hay en estos puesto de salud.

PUEDES VER La Libertad: declaran inmovilización total en Quiruvilca

Además, en el diálogo que tuvieron con el alcalde Bey Gámez le hicieron conocer todas estas dificultades en el tema de salud y el pedido de la segunda entrega de alimentos y bonos.

Preocupación en población

Por otro lado ante las informaciones que se manejan en este distrito de que existiría 1500 casos de coronavirus, el gerente de la Red de Salud, Josmil Espinoza, señaló a una emisora local que recién vienen saliendo los resultados de las pruebas realizadas a los trabajadores de las agroindustriales.